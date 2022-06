Conselho de Estado reúne-se terça-feira e contará com John Kerry

John Kerry, ex-senador democrata e antigo secretário de Estado dos Estados Unidos, vai participar na reunião do Conselho de Estado marcada para o próximo dia 28 de Junho, que terá lugar pelas 16h30 no Palácio da Cidadela de Cascais, segundo informa a Presidência da República em nota publicada no respectivo site.

Ainda de acordo com a mesma nota, a reunião dos conselheiros de Estado “abordará as perspectivas, os desafios e as oportunidades do combate às alterações climáticas e da transição energética”. O tratamento destas questões beneficiará da presença de John Kerry, que é actualmente o enviado especial do Presidente norte-americano, Joe Biden, para o clima.

O convite ao também antigo candidato presidencial foi feito pelo Presidente da República a 11 de Fevereiro. “Ele aceitou. Só falta agora ajustar exactamente a data”, revelou Marcelo Rebelo de Sousa.

A data acertada é então a próxima terça-feira 28 de Junho. Kerry aproveita assim a presença em Lisboa, onde participará na II Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre na capital portuguesa entre os dias 27 de Junho e 1 de Julho, para integrar a discussão que o Conselho de Estado fará sobre o clima e os desafios da transição energética.