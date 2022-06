O movimento Tamanho: TU vai à praia com “corpos reais” (felizes num biquíni)

É nesta altura do ano que chega o calor e, com ele, as publicidades focadas no “corpo de Verão”. Cremes redutores, dietas e planos de treino são algumas das campanhas focadas no público feminino. “Todos os anos é isto, estamos cansadas”, declara Liliana Monteiro, criadora da Tamanho: TU, um movimento online que visa o “empoderamento feminino” e a sensibilização para a “problemática da objectificação do corpo” da mulher.

Decidida a fazer diferente, Liliana elaborou a primeira intervenção do projecto que pretendia “publicitar corpos diferentes, únicos e reais”. “Não há um corpo ideal de Verão”, afirma. Todas as “pessoas têm um corpo de Verão, independente da cor, tamanho, orientação sexual e identificação sexual, quer seja ou não pessoa com deficiência física ou mental”.

A partir daí, a criadora do movimento resolveu juntar “ideias e mulheres que partilham a mesma vulnerabilidade de estarem tão susceptíveis a esse tipo de publicidade”. Formada em Ciências do Desporto, Liliana conta que a campanha “foi um desafio muito grande”. “Eu achei que não iria conseguir mulheres que se sentissem confiantes com o seu corpo para se exporem dessa forma”, confessa. “Mas, felizmente, consegui chegar a mais mulheres e conseguimos este resultado surpreendente”.

De biquíni na praia de Marbelo, em Vila Nova de Gaia, 45 voluntárias fizeram parte da intervenção que contou com a colaboração das fotógrafas Daniela Torres e Inês Carrola. “Fizemos close-ups de tudo aquilo que nós não queremos fotografar normalmente, como as celulites, as estrias, as pregas adiposas, as cicatrizes”, refere. “E sentimos uma sensação de liberdade e empoderamento. Estávamos ali todas unidas para um mesmo fim, sem julgamento, só a celebrar o nosso corpo”.

Liliana Monteiro reforça, ainda, que o objectivo da iniciativa é a “libertação e o empoderamento da mulher, e não a divulgação de corpos ‘não saudáveis'”. “Actividade física e alimentação equilibrada trazem saúde. Não somos, de todo, contra isso”, assegura. “É ok fazermos exercício físico”, desde que “seja para nós, e não para obter um corpo de Verão, diz. “É bom seguirmos uma dieta alimentar equilibrada para nós e não para caber naquele vestido.”

A campanha, que é divulgada através das redes sociais do movimento, tem recebido uma resposta “muito positiva”. “Muitas mulheres mandam mensagem diariamente a dizer que se identificam”, conta.

O próximo encontro do Tamanho: TU está programada para Setembro, ainda sem local e dia definidos. “Quem quiser vir celebrar o seu corpo no final do Verão, será bem-vindo”, frisa Liliana. O projecto também deverá realizar outras sessões fotográficas ao longo do resto do ano, afinal: “Nós empoderamos o corpo feminino o ano inteiro, porque somos sujeitas a várias crenças e imposições dentro da sociedade o ano todo.”