Melhorar o Serviço Nacional de Saúde

Os problemas estão mais que diagnosticados. Défice imenso de profissionais com vínculo estável ao SNS, com carreiras paralisadas ou desrespeitadas, tudo a convidá-los e aos doentes a irem para um setor privado agressivo, ficando o SNS como retaguarda para o que é difícil e para os pobres.

No recente debate parlamentar com o primeiro-ministro, depois de Eurico Brilhante Dias ter afirmado enfaticamente que tinha sido o PS a lançar todas as PPP na saúde, disputando ao PSD essa façanha, António Costa quis agredir o BE, proclamando que “o SNS não deve nada ao Bloco de Esquerda para a sua melhoria”. A conjugação daquela verdade inequívoca com esta mentira mesquinha teve a grande vantagem de mostrar a atual orientação do PS para a saúde.