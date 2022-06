Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

As tropas que defendem Severodonetsk “terão de ser retiradas”, admitiu o governador regional. Moscovo intensificou os ataques em Severodonetsk e Lisichansk. A Agência Internacional de Energia Atómica está preocupada com os funcionários ucranianos da central nuclear de Zaporizhzhia. O ministro da Economia alemão afirmou que algumas indústrias podem fechar se não forem encontradas alternativas para o fornecimento de gás ao país. Artigo em actualização

Actualizado às 18h45

​► As tropas ucranianas que defendem a cidade de Severodonetsk, no Leste da Ucrânia, “terão de ser retiradas”, revelou o governador regional. “Permanecer em posições destruídas não faz sentido — o número de mortos está a aumentar”, disse Sergey Haidai na plataforma Telegram.

► O exército russo intensificou os ataques em Severodonetsk e Lisichansk, principais cidades da região de Lugansk, avançou o Estado-Maior das Forças Armadas ucraniano no Facebook. O objectivo de Moscovo é “obter o controlo total das regiões de Donetsk e Lugansk”. Ao longo da manhã desta sexta-feira mais três cidades ucranianas perto de Lisichansk foram conquistadas.

► A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA)​ está preocupada com os funcionários ucranianos da central nuclear de Zaporizhzhia, actualmente controlada pela Rússia. “A situação está a deteriorar-se”, afirmou a agência, que está “cada vez mais preocupada com as condições difíceis que os funcionários enfrentam”. A AIEA exigiu acesso à central nuclear.

► A Ucrânia precisará, no mínimo, de uma década para remover todas as minas e explosivos das suas terras e águas territoriais, apontou um alto funcionário dos serviços de emergência ucranianos.​​

► O ministro da Economia da Alemanha afirmou à revista Der Spiegel que algumas indústrias podem não conseguir funcionar durante o Inverno, acabando por fechar, se não forem encontradas alternativas para o fornecimento de gás ao país. O ministro Robert Habeck culpou a Rússia e admitiu que "o gás é agora um recurso escasso”.

► O ministro da Economia avançou ainda que o governo alemão está a considerar alterar parte do gasoduto Nord Stream 2. O objectivo será expropriar a parte do sistema do gasoduto localizado na Alemanha e separá-la do resto do sistema. Em resposta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que se tal medida for tomada serão accionados advogados russos.