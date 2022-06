Politécnico e universidade juntam-se para levar inovação ao mundo rural e fixar pessoas no Alto Minho

A partir do próximo ano lectivo, os estudantes de mestrado do Politécnico de Viana vão poder desenvolver os seus doutoramentos nos municípios do Alto Minho em áreas como a viticultura ou o agro-alimentar, na sequência de um protocolo estabelecido com a UTAD. Os municípios esperam que a cooperação entre as duas instituições estimule a fixação de pessoas no território.