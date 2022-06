Alqueva está com o segundo nível de armazenamento mais baixo em 15 anos

A escassez de recursos hídricos reforça os apelos à construção de novas barragens “quando as que temos estão vazias”, reage o vice-presidente da APA, Pimenta Machado. Há apelos para que se reduzam as solicitações de água ao Alqueva.

No dia do solstício de Verão, a albufeira do Alqueva apresentava o segundo valor mais baixo na sua capacidade de armazenamento dos últimos 15 anos (3.011.000m3). A reserva de água nesta barragem só foi inferior em Junho de 2020 (2.767.000m3). Embora a situação ainda seja confortável, pelo menos para as necessidades previstas para os próximos três anos, há sinais de alarme e começam a surgir pedidos de cautela para as inúmeras solicitações de que é alvo.