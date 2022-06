Vencedor de concurso criativo da Niepoort receberá 500 euros em vinhos

Depois de três anos, o desafio do NatCool Creative Contest permanece o mesmo: interpretar de forma artística e gráfica o rótulo do vinho Drink Me. “Este concurso artístico pretende envolver as pessoas – artistas ou não – na comunidade Nat Cool [naturalmente cool and funky, lê-se no site do produtor] e no universo Niepoort”, explica Daniel Niepoort, enólogo das quintas, filho de Dirk Niepoort e sexta geração da família, em comunicado de imprensa enviado ao Terroir.

De artistas a designers, passando por entusiastas, qualquer um pode participar no concurso de forma individual ou colectiva. A principal regra é simples e clara: os olhos do rótulo original devem ser mantidos e incluídos na proposta apresentada. O concurso não tem limite de idade, é para todos os que “puderem segurar uma caneta”, afirma Daniel Niepoort, que vive há dois anos em Portugal e tem vindo a assumir mais responsabilidades na empresa familiar que a maioria associará a um dos nomes maiores do vinho no nosso país.

Também não há barreiras geográficas: “O mundo inteiro é muito mais criativo do que um só país”, reitera. “Nós gostamos de aprender tanto com pessoas de fora quanto daqui”. Sendo assim, portugueses e estrangeiros, com ou sem residência em Portugal, podem submeter ideias.

O desenho pode ser realizado a partir de qualquer técnica, formato ou expressão artística. Para o enviar, os participantes devem fotografar ou digitalizar a arte e encaminhá-la até 30 de Junho, inclusive, para o email do concurso (disponível na caixa que surge no final da página do NatCool Creative Contest. O vencedor verá o seu desenho figurar então no rótulo de uma edição NatCool e receberá 500 euros em vinhos Niepoort, uma visita às caves em Vila Nova de Gaia, além de um fim-de-semana ao volante de um carro Lexus e prémios Viarco. O segundo e o terceiro lugares também ganharão um conjunto de vinhos Niepoort e uma visita às caves.

Desta vez, o júri é composto por Dirk Niepoort, presidente da empresa, Daniel Niepoort, Joana Emídio, designer da Niepoort, José Vieira Viarco, dono da Viarco, Inês Melo, designer convidada pela Lexus/Escola Superior de Artes e Design​, Cláudia Guerreiro, artista e ilustradora, Marta Madureira, ilustradora, e Paulo Vinhas, curador.

O projecto NatCool começou em 2015, “ainda muito pequeno”. No começo, conta Daniel Niepoort, os consumidores não receberam muito bem a ideia. “As pessoas questionavam: ‘o que é isso? Uma garrafa de um litro?’”, relembra.

Tendo alcançado o seu espaço nas prateleiras, o Drink Me NatCool é a prova de que um vinho bom não “tem que ter muita cor ou muito álcool”. “[O Natcool] é um vinho leve, elegante, fresco. Daqueles que gostas de beber mais um copo”, afiança Daniel Niepoort. “Pensando nisso, todos os vinhos NatCool são vendidos em garrafas de litro, porque uma garrafa normal não chega”.

Estes foram os rótulos vencedores da última edição.

