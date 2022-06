7 dias, 7 fugas: arraiais e cores entre vikings, montanhas e sabores

Sever do Vouga enaltece o mirtilo, Serralves ilumina-se, Esposende saboreia as festas juninas e Famalicão é invadida pela Feira Medieval Viking, enquanto Lisboa celebra o Pride e o artesanato. A Norte, há novos caminhos.

Sábado, 25: Lisboa num arraial de cores

Não há freguesia sem seu arraial, nem santo que o dispense. Mas há um que sobressai pela diferença, pelo colorido e pela afluência. Depois de dois anos sem sair à rua, o Lisboa Pride volta a chamar a uma maratona de celebração da liberdade, da igualdade e da diversidade. M3dusa, Herlander, Puta da Silva, Pumpdabeat e Sonja compõem o cartaz desta 24.ª edição, que traz ainda uma convidada muito especial: Ágata, “ícone da música portuguesa e diva da comunidade”, como sublinha a organização.​ Lola Herself & Jnoir assumem os lugares de anfitriões. O ponto de encontro é a Praça do Comércio, neste sábado, entre as 16h e as 2h, com entrada livre. Integrado nas Festas de Lisboa, o arraial é co-organizado pela ILGA Portugal, a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC. No Facebook aqui.

Domingo, 26: Sever do Vouga por umas bagas

Há quem lhe chame baga da longevidade, fruto dos deuses ou rei dos antioxidantes. Cada vez mais projectado para a fama, pelas benesses para a saúde e pela versatilidade culinária (para não falar na beleza da planta), o mirtilo volta a ser estrela em Sever do Vouga, terra que acolheu a primeira plantação portuguesa nos anos 1990. Aberta desde dia 24, a 14.ª Feira Nacional do Mirtilo está a funcionar até este domingo. O Parque Urbano acolhe dezenas de expositores recheados de compotas, licores, chás, bolos e outros produtos feitos a partir desse ingrediente principal. Além da apanha do fruto, de showcookings e degustações, a feira promove palestras, actividades desportivas, concertos, várias oficinas e animação de rua. A entrada é livre e o programa completo está disponível aqui.

Segunda, 27: Serralves todo iluminado

Chega o Verão, iluminam-se as noites no Parque de Serralves. Criar “uma experiência sensorial mágica, num ambiente imersivo que dá a conhecer novas perspectivas” do espaço e “convida à descoberta do seu património natural e arquitectónico” é a promessa de Serralves em Luz, inaugurado a 22 de Junho e garantido até 31 de Outubro. Com direcção criativa de Nuno Maya, ligado ao festival Lumina e ao ateliê OCubo, o percurso luminoso pontua três quilómetros com um total de 25 instalações. Sejam elas estáticas, móveis ou, como acontece pela primeira vez este ano, interactivas, todas se harmonizam com os elementos do parque portuense. O preço dos bilhetes vai de 10,50€ a 12,50€, excepto para crianças até três anos, que não pagam. Está aberto a visitas todos os dias – ou melhor, todas as noites. Até 31 de Julho, começam às 21h30; de 1 a 28 de Agosto, às 21h; de 29 de Agosto a 30 de Setembro, às 20h30; e durante todo o mês de Outubro, às 20h. Mais informações aqui.

Terça, 28: em Esposende, santos à mesa

Qualquer santo popular ajuda na hora de uma refeição abençoada. É à mesa que, ao longo de todo o mês, se fazem as Festas Juninas em Esposende. São 35 os restaurantes (elencados aqui) que dão a saborear “a tradicional sardinha, com a frescura e sabor de sempre, acompanhada da batata produzida em Esposende e da saborosa broa de milho, regada com os excelentes vinhos verdes e cervejas artesanais do concelho”, faz saber a autarquia. O caldo verde, os licores artesanais e a doçaria da terra também fazem parte do cardápio.

Quarta, 29: Lisboa às mãos de quem FIA

Com o estatuto de maior feira de artesanato da Península Ibérica e de segunda maior da Europa, a FIA - Feira Internacional do Artesanato retorna em grande. O cancelamento das duas últimas edições é compensado pela presença de 31 países, um número que suplanta o de 2019. Internamente, o lugar de destaque é dado a Oleiros enquanto município convidado. Há um mundo de tradições e artes para conhecer, comprar e experimentar, entre expositores, workshops e muitas actividades espraiadas pelos 30 mil metros quadrados da área expositiva (agenda detalhada aqui). Cada um dos vectores da feira tem direito a um pavilhão próprio: um para o artesanato português, outro para o de outros países e outro para a gastronomia, com as suas tasquinhas, restaurantes e – novidade desta 34.ª edição – uma área dedicada aos vinhos. A feira realiza-se na FIL - Feira Internacional de Lisboa entre 25 de Junho e 3 de Julho, das 15h às 24h (o pavilhão da gastronomia abre mais cedo, às 12h30). A entrada custa entre 4€ e 8€, sendo gratuita até aos dez anos.

Quinta, 30: em Famalicão, sê viking

Mais de mil anos depois dos ataques normandos, Vila Nova de Famalicão sofre uma nova invasão. Treinos, torneios, cortejos, danças, acrobacias, pirofagia, demonstrações de aves de rapinas, desfiles, rituais (casamentos, funerais), um aquartelamento, um auto de fé e muitas personagens povoam a Feira Medieval Viking de Famalicão, que volta a assentar arraiais na Praça D. Maria II, entre 30 de Junho e 3 de Julho. Esta feira histórica sobressai entre outras do género por lembrar o impacto que a presença dos exploradores e saqueadores escandinavos teve na região. Distingue-se também por contar com a organização de alunos de uma escola profissional local, a CIOR, com o apoio da autarquia. Mais informações aqui.

Sexta, 1: não é magia, é uma rota nova

Sete municípios, quatro serras, seis rios e 280 quilómetros compõem a Grande Rota das Montanhas Mágicas, o percurso que é inaugurado nesta sexta-feira, na aldeia típica de Felgueira, Arões. Criada com o objectivo de ligar “inúmeros locais de grande beleza e interesse natural, patrimonial e cultural, para serem apreciados de bicicleta ou a pé”, apela aos amantes do turismo de natureza e aventura. Vale de Cambra, Arouca, Castelo de Paiva, São Pedro do Sul, Castro Daire, Sever do Vouga e Cinfães estão envolvidos neste trajecto circular, projectado pela Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira.