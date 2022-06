Para não morrer, matou-se

1. Relembremos passado recente. O Regulamento de Disciplina da LPFP dispunha de norma que afastava a audiência e defesa do arguido no processo sumário, a espécie disciplinar mais célere (até por esse facto). O arguido não era ouvido antes da decisão e o mais que podia fazer era, após esta, recorrer. Esta norma ou similar, encontrava-se em numerosos registos disciplinares federativos e com ela o sistema, na sua vertente disciplinar, viveu décadas.