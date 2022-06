This is Us chegou ao fim: onde começaram os Pearson em 2016 e como acabaram em 2022

Contém spoilers para as seis temporadas e episódio final da série da Fox, que chegou ao fim na quinta-feira à noite no canal português Fox Life. Drama familiar clássico da televisão linear na era do streaming, a série sobre a família Pearson apaixonou milhões mundo fora.

Depois de seis temporadas de reviravoltas atordoantes e quedas de dar a volta ao estômago, a montanha-russa emocional de This is Us chegou ao fim de forma calma na noite de quinta-feira na Fox Life. Os gritos, as lágrimas, o riso histérico esmoreceram calmamente à medida que cada uma destas vidas entrelaçadas chegou à sua recta final. E à espera de todos estava Jack. A casa de todos será sempre Jack.