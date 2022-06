Reportagem de guerra: o jornalismo diminuído na mais difícil das suas artes

A partir do lançamento de um livro que homenageia o repórter Carlos Santos Pereira, vamos olhar para o estado da arte mais arriscada no jornalismo: a reportagem de guerra. As frustrações, a adrenalina, o medo. E, claro, o vício. Isto num momento em que o jornalismo mostra as suas ambições e fragilidades com a cobertura da guerra da Ucrânia. O resultado do desinvestimento progressivo nas redacções. Há, contudo, uma evidência: a reportagem de guerra voltou a atrair a atenção.