Jon Snow afinal sabe tudo — a nova série sobre a personagem é ideia dele e sequela de A Guerra dos Tronos

Várias frases ficaram daquela que foi provavelmente a última série compassadamente planetária e uma delas é, dita por uma selvagem ruiva a um bastardo taciturno: “Não sabes nada, Jon Snow”. O filão A Guerra dos Tronos continua a ser escavado e a mais recente novidade é o desenvolvimento de uma série que continua as aventuras de Jon Snow depois do final do blockbuster. O autor da saga, George R.R. Martin, e a co-protagonista Emilia Clarke, confirmaram agora que a ideia para a sequela é do próprio actor Kit Harington e que foi ele quem montou a equipa criativa. Neste caso, Jon Snow afinal sabe tudo.

Em Agosto estreia-se a primeira de sete séries (animação e acção real) relacionadas com A Guerra dos Tronos que o canal HBO tem em desenvolvimento — House of the Dragon passou mesmo por umas filmagens em Portugal mas não é habitada por quaisquer personagens conhecidas da série original; passa-se 200 anos antes e só nomes de famílias e dinastias, e mitologias adjacentes, são partilhadas. Uma série sobre Jon Snow é outra loiça, porque ataca de frente o fenómeno Tronos através de uma das suas personagens mais queridas.

“Está a acontecer. Foi criada por Kit [Harington] pelo que sei, portanto ele está envolvido desde a base. Por isso o que verão, espero, se acontecer, é certificado por Kit Harington”, disse Emilia Clarke, que interpretou Daenerys Targaryen na série original, numa entrevista à BBC.

A série para já chama-se Snow (é apenas o título provisório), revelou George R.R. Martin no seu site pessoal — onde gotejam escassas novidades sobre a sua demorada escrita dos dois livros em falta da saga As Crónicas de Gelo e Fogo que inspiraram A Guerra dos Tronos. Martin também adianta que “sim, foi Kit [Harington] que trouxe a ideia. Não posso dizer-vos os nomes dos argumentistas e dos showrunners”, escreve ainda, detalhando que também foi o actor que os sugeriu e os trouxe a bordo. “São óptimos”, descreve apenas.

Para que não restem dúvidas, George R.R. Martin está envolvido e recebeu com Harington e a sua equipa na sua casa para desenvolver as linhas mestras da série. Que ainda está numa fase tão inicial que é apenas um conjunto de resmas de papel e páginas digitais, sem luz verde do canal para avançar.

Jon Snow é a personagem cujo ponto de vista enceta os livros informalmente conhecidos como A Guerra dos Tronos e é o sobrevivente das lutas intestinas que os livros ainda não terminaram (Martin trabalha há anos nos dois últimos tomos). Descobrindo que é na verdade o herdeiro de uma poderosa casa, e que é Aegon Targaryen, termina a série exilando-se e abdicando desse poder. Kit Harington, que entretanto encetou uma participação em 2021 no Universo Cinematográfico Marvel em Eternals (que prevê o desenvolvimento da sua personagem noutros títulos da Marvel), foi nomeado por duas vezes para Emmys pela sua interpretação de Jon Snow. Foi também Henrique V no teatro em Londres.