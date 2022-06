Anthony Moore: os mil sons de um músico livre

A intervalos regulares, subia Portobello Road carregado com caixas de discos para entregar a Geoff Travis na Rough Trade. “Se os vendesse, ganhávamos umas duas libras por disco. Era esse o nível”, ri-se Anthony Moore. Está a recordar o 1979 em que lançou Flying Doesn’t Help, álbum de culto, pérola de pop esquizoide, de rock a mutar-se em novas formas, de new wave acometida da excentricidade da cena de Canterbury (a de Soft Machine e de Gong). Um meticuloso trabalho de estúdio, orgânico-electrónico, saído da cabeça de um homem que foi sendo, e é, várias coisas diferentes ao longo de uma carreira idiossincrática, recheada de curvas e contracurvas, de electrónica minimalista a jazz avant-garde, de criador de bandas-sonoras para cinema experimental a produtor dos This Heat e de Kevin Ayers, de fundador do cabaret surrealista chamado Slapp Happy a membro dos Henry Cow, ícones do rock experimental britânico, ou a letrista dos Pink Floyd, papel que cumpriu ao longo de 18 meses passados entre o famoso iate estúdio da banda e uma cabana à beira do lago onde aquele estava atracado.