Sexta, na TV: zombies, atletas e o cosmos ao nosso alcance

CINEMA

Solace: Premonições

AXN Movies, 21h10

John Clancy é um polícia reformado que possui um poder paranormal de ver o passado e o futuro. Quando dois colegas do FBI o persuadem a voltar ao activo para apanhar um serial killer que os atormenta há meses, Clancy acede, mas tudo será mais complicado do que esperava. Um thriller de Afonso Poyart (Dois Coelhos), que conta com Anthony Hopkins, Colin Farrell e Jeffrey Dean Morgan nos papéis principais.

Bem-Vindo à Zombieland

AXN, 22h

Num mundo pós-apocalíptico, povoado por zombies, Columbus (Jesse Eisenberg), franzino e cobarde, alia-se a Tallahassee (Woody Harrelson), que está sempre pronto para matar. Mas quando são assaltados pelas irmãs Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin), terão que decidir qual o maior perigo: os zombies ou os vivos. Uma comédia de terror plena de acção, assinada por Ruben Fleischer (Venom; Uncharted), seguida pela sequela, Zombieland: Tiro Duplo (23h40), com as mesmas personagens - porque as famílias querem-se juntas.

Olhos Grandes

AMC, 22h10

Margaret (Amy Adams), uma tímida mãe solteira, casa-se com Walter (Christoph Waltz), um homem ambicioso que logo se apercebe da sua capacidade artística, começando a vender os seus quadros de crianças com grandes olhos tristes como sendo o autor. Margaret, em nome de Walter Keane, torna-se secretamente uma das artistas mais populares das décadas de 1950 e 60, até que a chocante verdade acaba por vir a público. Tim Burton assina esta dramatização de eventos reais.

The Beach Bum: A Vida Numa Boa

Hollywood, 23h05

Viver a vida seguindo as suas próprias regras é o lema de Moondog, um escritor excêntrico, constantemente sob efeito de drogas ou álcool, que nunca perde a sua postura de bem com a vida. A sustentar os seus vícios está Minnie, a mulher, uma milionária que o deixa viver livre. Com argumento e realização de Harmony Korine (Gummo), uma comédia dramática com Snoop Dogg, Isla Fisher, Zac Efron, Jimmy Buffett, Martin Lawrence, Jonah Hill e, no papel principal, Matthew McConaughey.

Rise

Disney+, streaming

Em estreia no Disney+, a história dos irmãos greco-nigerianos que enfrentariam incontáveis dificuldades na sua jornada de emigrantes para os EUA, para fazerem história como campeões da NBA - Giannis e Thanasis Antetokounmpo, pelos Milwaukee Bucks; Kostas e Alex Antetokounmpo pelos Lakers. Assinado por Akin Omotoso (Vaya), um inspirador biopic desportivo com Dayo Okeniyi, Yetide Badaki, Manish Dayal e Taylor Nichols.

SÉRIES

Sem Limites

Prime Video, streaming

Produção espanhola sobre a viagem de circum-navegação empreendida, em 1519, por 239 marinheiros liderados por Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano, da qual apenas 18 homens voltaram. Protagonizada pelo brasileiro Rodrigo Santoro como o navegador português e por Alvaro Morte (o Professor de La Casa de Papel) como o capitão espanhol, estreia-se na Prime Video uma ambiciosa recriação de época, pejada de acção naval, que conta a história do sacrifício que permitiu dar novos mundos ao mundo.

DOCUMENTÁRIOS

Fast Justice

AMC Break, 22h

Esta nova série de documentário observacional segue o trabalho dos “Sentinelas”, o esquadrão de veículos de elite da polícia de Suffolk, na Inglaterra, enquanto perseguem, a alta velocidade e equipados de câmaras de topo, os mais perigosos criminosos da região. O primeiro de dez episódios, em exclusivo, no AMC Break. Impróprio para cardíacos.

A Viagem de Lucy

Odisseia, 22h33

Estreia exclusiva, na rubrica Especial Viagens Espaciais do Odisseia, da série documental que nos permite acesso único à equipa da Missão Lucy, da NASA, desenvolvida para estudar os asteróides troianos de Júpiter e desvendar as origens do Sistema Solar. Acompanhamos intimamente todo o processo, da concepção ao lançamento, em Outubro de 2021, pelo olhar dos seus principais cientistas e engenheiros, que além de uma grande equipa, são uma grande família.