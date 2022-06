Fim-de-semana, na TV: bailado, beatlemania e cinema para toda a família

CINEMA

The Grey - A Presa

AXN, sábado, 19h55

John Ottway (Liam Neeson) trabalha no Alasca a proteger os construtores de um oleoduto dos ataques de animais selvagens. Quando o avião que os transporta se despenha na vastidão de gelo, ele é a sua melhor hipótese de sobrevivência, contra os elementos e uma matilha de lobos esfomeada que os persegue a cada passo. Vítimas do frio e dos predadores, vão perecendo, um a um, mas Ottway lutará até ao final. O homem contra a natureza num thriller enregelado de Joe Carnahan.

A Protegida

TVCine Top, sábado, 21h30

Anna (Maggie Q) foi resgatada em criança pelo lendário assassino Moody (Samuel L. Jackson) e treinada para seguir as suas pisadas. Mas quando Moody é brutalmente morto, Anna lança-se numa vingança sangrenta contra Rembrandt (Michael Keaton), um perigoso psicopata obcecado por ela. Um filme de acção realizado por Martin Campbell (007 – GoldenEye; A Máscara de Zorro) segundo um argumento de Richard Wenk.

O Último Banho

RTP2, sábado, 23h35

Josefina, que fará em breve os votos para se tornar freira, regressa à aldeia onde nasceu, no Douro, para o funeral do pai. Ali, reencontra Alexandre, o sobrinho de 15 anos, que foi abandonado pela mãe e está agora desamparado. Josefina aceita acolhê-lo, mas educar o adolescente será um enorme desafio. É a primeira longa-metragem do português David Bonneville, com Martim Canavarro, Ângelo Torres, Miguel Guilherme e as irmãs Anabela e Margarida Moreira nos papéis principais.

Top Gun - Ases Indomáveis

TVI, sábado, 0h00

Maverick é um jovem piloto que ingressa na Academia Aérea, onde a competição é feroz, e logo se destaca pela ousadia e talento. Pelo caminho, enfrenta Iceman, um competidor à sua altura, e envolve-se com Charlie, a sua instrutora. É o icónico filme de acção voadora de Tony Scott, contando com as actuações de Tom Cruise, Val Kilmer e Meg Ryan, que tem agora uma sequela nos cinemas.

Colateral

Fox Movies, domingo, 17h42

Max (Jamie Foxx), taxista em L.A., apanha Vincent (Tom Cruise), um assassino contratado por um cartel de narcotraficantes para matar cinco testemunhas-chave numa só noite. Vincent sequestra o táxi de Max e, enquanto a polícia e o FBI os perseguem, as suas vidas irão depender uma da outra de uma forma que eles nunca poderiam ter imaginado. A realização é do mestre Michael Mann (Heat) segundo um argumento de Stuart Beattie.

Aquaman

Fox, domingo, 21h20

Com realização de James Wan e argumento de David Leslie Johnson-McGoldrick e Will Beall, a história pega numa das mais carismáticas personagens do universo DC Comics. Além de Jason Momoa como Arthur “Aquaman” Curry, inclui Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman.

Agentes de Reserva

Fox Comedy, domingo, 23h

Terry Hoitz (Mark Wahlberg) e Allen Gamble (Will Ferrell) são dois detectives hilariantemente incompetentes que encontram, por acaso, uma rede criminosa do mais alto (e perigoso) gabarito. Esta é a oportunidade pela qual esperavam para demonstrar o seu “talento policial”, numa comédia de acção escrita e realizada por Adam McKay (Filhos e Enteados), que conta ainda com a participação de Michael Keaton, Eva Mendes e Derek Jeter.

Raparigas Rebeldes de Paradise Hills

RTP1, domingo, 1h

Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina, Jeremy Irvine, Arnaud Valois, Eiza González e Milla Jovovich interpretam a primeira longa-metragem dirigida por Alice Waddington. Depois de recusar um casamento arranjado, a jovem Uma é enviada para um colégio privado numa ilha paradisíaca, destinado a “domesticar” meninas desobedientes. Decide fugir assim que percebe que algo está a retirar às raparigas toda e qualquer capacidade de pensar.

DOCUMENTÁRIOS

Os Grandes Felinos

TVI, sábado, 10h

Manifestação perfeita da elegância e poder da natureza, os grandes felinos são admirados por todo o mundo como espectaculares predadores de excepção. Do gato doméstico aos tigres-siberianos, esta série especial de documentários junta incríveis filmagens destes animais, possíveis apenas graças à mais recente tecnologia digital – neste último episódio vemos a predação de uma chita e a luta pela sobrevivência entre um jaguar e um caimão.

The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years

TVCine Edition, sábado, 18h40

O realizador Ron Howard (Uma Mente Brilhante) realiza um documentário que examina os primeiros anos de carreira dos fab four, dos seus espectáculos nos clubes de Liverpool aos concertos internacionais que disseminam a beatlemania pelo mundo inteiro. Seguido de John & Yoko: Above Us Only Sky, às 20h30, e The Beatles and India, às 22h – é a sessão tripla com que o TVCine Edition celebra o Global Beatles Day.

Prazer, Camaradas!

TVCine Edition, domingo, 13h50

José Filipe Costa junta histórias vividas em cooperativas e aldeias portuguesas no pós-25 de Abril de 1974, contadas na primeira pessoa por portugueses e estrangeiros. Um documentário que teve estreia internacional em Agosto de 2019, no Festival de Locarno (Suíça), e usa as pessoas que, em 1975, vieram ou regressaram a Portugal para participar na revolução. Seguido de Visões do Império, às 15h35, o TVCine Edition programa uma tarde para relembrar e reinterpretar a nossa história.

MÚSICA

Fly Me to the Moon: Curtis Stigers com a Big Band da Rádio Dinamarquesa

RTP2, domingo, 23h06

A Danish Radio Big Band junta-se ao cantor de jazz norte-americano Curtis Stigers para celebrar os lendários concertos de Frank Sinatra no The Sands Hotel, em Las Vegas. Uma oportunidade para ouvir as mais famosas composições do cancioneiro americano das décadas de 1950 e 1960 – incluindo sucessos como Fly me to the Moon, I’ve got you under my skin, Ain’t that a kick, The best is yet to come, entre outros – no ambiente a que esta música realmente pertence.

DANÇA

O Essencial do Royal Ballet

RTP2, sábado, 22h02

A jornalista britânica Katie Derham leva-nos numa viagem ao coração de uma das mais célebres companhias de bailado do mundo, apresentando os destaques dos últimos dez anos e tecendo a história do bailado com excertos seleccionados, completos com imagens exclusivas dos bastidores que revelam a preparação necessária para subir ao palco. Dos grandes clássicos, como O Lago dos Cisnes e O Quebra-Nozes, às empolgantes fronteiras da dança contemporânea, Katie apresenta-nos o repertório diverso do Royal Ballet.

INFANTIL

Hotel Transylvania 2 (V. Port.)

Hollywood, sábado, 11h05

Este hotel é o único lugar onde os monstros podem descansar e viver em paz. Ou era. Um dia, um jovem humano aparece na unidade, causando pânico entre os hóspedes. O pior é que Drácula, o dono e gerente, percebe que Mavis, a adorada filha de 118 anos, tem um fraquinho pelo recém-chegado. Diversão para toda a família, nesta fantasmagórica animação com as vozes portuguesas de Fernando Luís, Joana Solnado e Rui Unas, entre outros.

Abominável (V. Port.)

Hollywood, domingo, 12h50

Quando a adolescente Yi se depara com um jovem yeti no telhado do prédio onde mora, em Xangai, ela e os amigos, Jin e Peng, dão-lhe o nome de Evereste e embarcam numa fantástica missão para reunir a criatura mágica com a sua família, nos Himalaias. Uma comédia de animação e aventura para toda a família realizada por Jill Culton, em versão dobrada com vozes de Laura Dutra, José Pedro Gomes e Vera Kolodzig, entre outros.

Pokémon: Detective Pikachu (V. Orig.)

Hollywood, domingo, 22h

Na cidade futurista de Ryme City, seres humanos convivem pacificamente com pokémons. Quando o detective Harry Goodman desaparece sem explicação, o seu filho Tim decide investigar por conta própria. É então que se depara com um aliado inesperado: Pikachu, um ser amarelo com ambições de detective. Inspirado na animação japonesa que fez furor no final da década de 1990, um filme que combina imagem real e animação, realizado por Rob Letterman (Monstros Vs. Aliens).