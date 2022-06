Paganini ajuda a conhecer os vinhos da Quinta do Monte d'Oiro

Coleccionador de arte, melómano, produtor de vinho e gastrónomo, José Bento dos Santos, criador dos vinhos da Quinta do Monte d'Oiro, entende que existe uma triste falta de diálogo entre as artes. Mas ele faz o que pode. Usa diferentes interpretações do Caprice No 24 para explicar os seus tintos da casta Syrah.