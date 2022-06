Professores doentes têm nove dias para conseguir um atestado médico

O Ministério da Educação deu um prazo de nove dias para que os professores com doenças incapacitantes apresentem o requerimento de mobilidade por doença (MPD), o que implica a apresentação de um atestado médico. Para os sindicatos de professores, este prazo “apertado” vai deixar muitos docentes de fora e já requereram ao ME que lhes dê mais tempo.

“As dificuldades sentidas em diversos estabelecimentos de saúde levarão a que muitos docentes sintam grandes dificuldades a, no prazo fixado, obterem os relatórios necessários. Já para não falar do atestado de incapacidade multiusos que, como é sabido, demora meses para obter”, frisa a Federação Nacional de Professores (Fenprof).

O Sindicato de Todos os Professores (STOP) lembra que no ano passado o procedimento de mobilidade por doença estendeu-se por um período de 24 dias. “Ao encurtar de forma escandalosa prazos e condições impostas certamente o ME irá, dessa forma administrativa e ignóbil, impedir que muitos colegas possam ter direito à MPD”, acusa este sindicato.

A mobilidade por doença permite que professores com doenças incapacitantes ou que tenham familiares nesta situação possam pedir mudança de escola para ficarem mais próximos de casa ou dos locais de tratamentos. Contra o parecer de todos os sindicatos de professores e do Conselho das Escolas, órgão que representa os directores, o ME mudou as condições para que a mobilidade por doença seja aceite, tornando-as mais restritivas.

O período para requerer esta mudança começou ontem. “Com prazos tão apertados reforça-se a ideia de que o ministério e o Governo pretendem mesmo dificultar os professores e educadores com doenças incapacitantes de requererem uma colocação que constitua uma efectiva protecção, face à sua situação clínica”, reitera a Fenprof, que convocou uma concentração para esta sexta-feira em Anadia de modo a interpelar o ministro da Educação, João Costa, que estará ali de visita.

Nesta concentração vão estar professores que, com as novas regras, ficam impossibilitados de recorrer à mobilidade por doença. “A FENPROF espera que o ministro esteja disponível para dialogar com os docentes que aí se deslocarão para manifestar o seu enorme descontentamento e, mesmo, algum desespero”, refere-se no comunicado desta estrutura sindical, divulgado nesta quinta-feira.

Também a Federação Nacional da Educação e outros sindicatos de docentes já requereram ao ME que alargue o prazo para a apresentação da mobilidade por doença.