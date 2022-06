A gestão do tempo “não foi a melhor” e esperavam mais “contas”, dizem os alunos no exame nacional de Economia

O exame nacional de Economia do 11.º ano, no qual estavam inscritos ​13.531 alunos, decorreu na manhã desta quinta-feira. É a 5.ª prova mais concorrida.

Foram raros os alunos que disseram assertivamente que o exame “correu bem”.

“Não sei bem”; “melhor do que pior”; “pior do que esperava”, foram as respostas mais ouvidas pelo PÚBLICO, na Escola Secundária Dom Dinis, em Lisboa.

Foto

Miguel Coimbra, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Ainda estou a pensar. Mas em princípio vai ser Gestão Financeira ou algo do género. A minha tia tem uma empresa onde gere esse tipo de coisas. Eu também gostava de continuar o trabalho dela. Era algo de que me orgulharia e que tenho a certeza que ela se orgulharia de mim. É um dos meus objectivos para trabalhar.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Sinceramente, correu melhor do que pior. Depois da escolha múltipla estava à espera de um pouco mais de contas. Mas, pelos vistos, foi mais escrever e não é muito meu forte. Mas consegui fazer tudo. A escolha múltipla não me correu assim tão mal. Acho que no geral não deve estar nada mal.

Havia questões mais difíceis nas perguntas que contam obrigatoriamente para a nota ou nas outras?

Não tomei muita atenção a isso. Mas penso que as questões obrigatórias eram mais puxadas.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Sim, a matéria foi toda dada. Se houve algum erro, foi mesmo falta de estudo.

Foto

Vasco Mota, 16 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Não sei.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Melhor, em comparação com os exames que eu fiz no ano passado.

Havia questões mais difíceis nas perguntas que contam obrigatoriamente para a nota ou nas outras?

Nas obrigatórias achei um bocado complicado. Nas outras fiquei um pouco baralhado.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

A matéria foi toda leccionada. Estudei e espero ter um 14 na nota final.

Foto

Bárbara Santos, 16 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Ainda não sei bem, ainda não decidi.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

O exame correu pior do que aquilo que eu esperava. Eu fiz dois exames este ano e acho que tive mais tempo para estudar para um do que para outro, por isso não correu tão bem.

Havia questões mais difíceis nas perguntas que contam obrigatoriamente para a nota ou nas outras?

Havia perguntas mais difíceis nas que contam obrigatoriamente para nota, o que é normal.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparada por não terem sido dadas?

Eu senti que não estava tão bem preparada como pensava. Não tem nada a ver com as aulas, mas sim, com o estudo pessoal. Podia ter estudado mais.

Foto

Mariana Alberto, 16 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Ainda não sei. Gosto de tudo o que é relacionado com gestão. Fizemos agora o exame de Economia e depois logo se vê. Também tenho outra opção, que é Administração Pública.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Muito honestamente, não sei. Não consegui gerir o tempo. Estava nas perguntas de desenvolvimento e só faltava cerca de meia hora para terminar a tolerância. Mas acho que correu minimamente bem. Vou esperar pelos critérios.

Havia questões mais difíceis nas perguntas que contam obrigatoriamente para a nota ou nas outras?

Eram oito perguntas obrigatórias de escolha múltipla e seis de desenvolvimento. Acho que as obrigatórias foram mais difíceis.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparada por não terem sido dadas?

Foi tudo leccionado, o resultado depende do nosso estudo. Foi difícil, mas estava preparada.

Foto

Guilherme Carvalho, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Os cursos que estou a ponderar são dois: Gestão de Informação e Gestão Aeronáutica. São temas muito interessantes relacionados com tecnologia, e em relação a aeronáutica simplesmente chamou-me a atenção.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Correu pior do que eu esperava. A gestão de estudo podia ter sido melhor, houve coisas que estudei, mas que não saíram. Embora tivesse utilizado a meia hora de tolerância o tempo foi apertado.

Havia questões mais difíceis nas perguntas que contam obrigatoriamente para a nota ou nas outras?

As obrigatórias foram mais difíceis. Para mim, as piores foram as de desenvolvimento. Tinha as coisas na cabeça, mas não conseguia descrever.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

A matéria foi leccionada nas aulas. No meu estudo houve algumas coisas que revi mais do que outras. Devia ter articulado um plano de estudo mais eficiente.

Foto

Cláudio Silva, 16 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

O meu primeiro intuito era ir para Direito, mas como eu e Filosofia não nos demos muito bem, talvez vá para Gestão ou Contabilidade. É a área que me desperta maior interesse neste momento.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Houve algumas perguntas que me deixaram um pouco intrigado e confuso, mas no geral acho que foi bastante acessível. Baseado nos exames que fiz no ano passado, este até pareceu mais fácil. Apesar de ter ficado atrapalhado e não ter gerido muito bem o tempo, correu bem, dentro dos possíveis.

Havia questões mais difíceis nas perguntas que contam obrigatoriamente para a nota ou nas outras?

Na minha opinião, as não obrigatórias estavam mais complicadas e confusas do que as obrigatórias, o que foi bastante bom. Tirando as perguntas de construção, as não obrigatórias de escolha múltipla estavam mais difíceis. Senti mais dificuldade numa resposta de construção sobre balanço de bens, fiquei muito confuso nessa pergunta. Também devido à falta de tempo estava nervoso, tinha que escrever rápido e acabou por atrapalhar.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Foi toda leccionada, senti que estava muito bem preparado. Apesar de não ter saído toda a matéria do 10.º e 11.º ano, tudo aquilo que saiu foi abordado em aula. Espero atingir uma boa nota, vou ficar à espera dos critérios que saem às 14h da tarde. Mas temos que ser positivos e atrair energias positivas.

Foto

Atik Narotamo, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Relações Públicas. Eu gosto de falar e comunicar.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Correu melhor do que eu estava à espera. Tive mais dificuldade no grupo três de desenvolvimento. O tempo estava a terminar e tive que me apressar um bocado porque não ia ter tempo de fazer tudo.

Havia questões mais difíceis nas perguntas que contam obrigatoriamente para a nota ou nas outras?

Acho que as obrigatórias de escolha múltipla eram relativamente mais fáceis. Mas acho que estava equilibrado.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

A professora preparou-nos tão bem que até saiu uma questão que ela tinha falado em aula. Uma questão sobre os critérios de convergência. A professora estava sempre a bater na mesma tecla e eu consegui fixar. A maioria das coisas que falámos na sala saiu tudo.

Foto

Henrique Jacinto, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Relações Públicas ou Internacionais. A Matemática é menos exigente e assim conseguiria entrar.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

O exame não foi difícil, correu bem.

Havia questões mais difíceis nas perguntas que contam obrigatoriamente para a nota ou nas outras?

As perguntas obrigatórias eram mais ou menos difíceis. Acho que estavam acessíveis.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Sim, saiu tudo. Não me senti muito bem preparado porque tive dois exames e foquei-me mais no exame de Geografia. Devia ter estudado mais Economia.

Foto

Thierry Leite, 16 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Relações Internacionais. Na realidade a minha primeira opção era Gestão, mas é difícil porque vem com Matemática atrás e eu não tenho média para isso. Em Relações Internacionais é preciso Português ou Geografia e a minha média é mais alta.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Não sei bem. Não estava bem preparado. Não foi muito difícil, mas a pressão, stress e nervosismo dificultaram o desempenho.

Havia questões mais difíceis nas perguntas que contam obrigatoriamente para a nota ou nas outras?

Acho que as perguntas obrigatórias eram mais difíceis.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

A professora preparou-nos bem para o exame, falou sobre tudo. O sucesso ou insucesso da prova só depende de nós.