Economia A: exame foi mais “difícil e trabalhoso”, apontam professores

Um exame “mais difícil” e “mais trabalhoso” do que o do ano passado. É a conclusão a que chegou a Associação de Professores de Ciências Económicas e Sociais (Aproces) depois de ter analisado o exame de Economia A do 11.º ano, realizado nesta quinta-feira por 11.253 alunos. Tinham-se inscrito 13.792.