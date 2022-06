PSD quer “ajudar Governo” a reformar SNS. PS diz que “há sempre abertura”

O líder parlamentar do PS respondeu ao desafio lançado pelo social-democrata Ricardo Baptista Leite, mas lembra que a base será sempre o programa do Governo socialista.

Esta quinta-feira o PSD declarou estar “disponível para ajudar o Governo” a avançar com uma “reforma profunda” na Saúde, levando o PS a responder que “há sempre abertura” para dialogar, nomeadamente quanto à saúde. No entanto, ao repto lançado pelo social-democrata Ricardo Baptista Leite, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, sublinhou que é o PSD que tem de olhar para o programa do Governo e “perceber com o que é que concorda”.

Em causa estão as declarações do deputado Baptista Leite à TSF sobre os “problemas estruturais que é preciso reconhecer que precisam de ser abordados e uma reforma profunda”. O social-democrata assinalou a disponibilidade do PSD “para ajudar o Governo” se o executivo quiser sentar-se à mesa com o PSD. “Até hoje isso não aconteceu”, completou Baptista Leite.

Em reacção, Brilhante Dias garantiu que “há sempre abertura para discutir”. “Nós temos uma maioria absoluta mas não é uma maioria que impede o diálogo, estamos sempre disponíveis para dialogar e é isso que vamos continuar a fazer”, disse.

No entanto, o socialista considerou que, no debate parlamentar de quarta-feira com o primeiro-ministro, não se viu “grande concordância do PSD face ao programa do PS” e defendeu que “era útil que o PSD começasse por olhar para o programa do Governo e, olhando para ele, perceber com o que é que concorda”.

Apontando que “há sempre disponibilidade para discutir”, Eurico Brilhante Dias considerou que a Lei de Bases da Saúde “precisará de alguns avanços de natureza legislativa”. Entre os exemplos citados, o deputado socialista apontou a defesa de “mais autonomia das USF, mais autonomia das equipas, mais descentralização na contratação, reforço dos recursos em particular na urgência, por exemplo possibilitando a discussão da inserção de uma especialidade que é o chamado médico de urgência”.