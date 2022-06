Festival A Estrada percorre Santiago do Cacém — à boleia de muitos concertos

O festival A Estrada vai voltar a percorrer o concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), de 9 a 13 de Agosto, com várias propostas culturais, como música, dança, teatro, instalações artísticas, conversas, caminhadas e gastronomia.

A 2.ª edição do festival, que convida a “experienciar e descobrir o território”, vai dividir-se em quatro palcos, entre a aldeia de São Francisco da Serra e a praia da Costa de Santo André, ao longo da Estrada Municipal 544 (EM544).

O evento, organizado pela produtora Transiberia, em parceria com a Artéria e a Câmara de Santiago do Cacém, quer “cruzar caminhos para a qualificação e dinamização da oferta cultural da região”, referiu a organização, em comunicado. Ao longo dos cinco dias, espraia-se uma “programação cultural multidisciplinar e itinerante” pelos quatro palcos espalhados pelo território e “integrados na paisagem e no ambiente dos lugares”.

Segundo os promotores, o arranque da edição deste ano do festival, a 9 de Agosto, coincide com a festa de São Romão, “dia em que a população serrana se deslocava até à praia da Costa de Santo André para o banho anual de mar”. “Essa tradição, catalisadora de toda uma população em movimento, registada nos caminhos que atravessam a Serra de São Francisco até ao mar e no carácter do território e das suas gentes, encontra agora, no Festival A Estrada, a sua equivalência e descendência contemporânea”, salientou a organização.

A aldeia de São Francisco da Serra vai ser o primeiro local a receber o evento (9 e 10 de Agosto), com destaque para os concertos de Eduardo Paniagua Ensemble (Espanha), Celina da Piedade, Cante Alentejano do Grupo Coral da Mina de São Domingos. Puuluup, da Estónia, Luís Trigacheiro e Miguel Vargas, no Palco Serra, junto à corticeira da localidade.

O festival vai ainda contar, nos dois primeiros dias, com uma caminhada meditativa, uma prova de vinho musicada na Herdade do Cebolal, o concerto “Fado à Estrada” a cargo da acordeonista local Maria Adélia Botelho, o espectáculo de teatro físico “Mutabilia”, pelo Teatro do Mar, e uma mostra de vídeo.

No terceiro dia, o festival muda-se para o Palco Estrada, no lugar do Farrobo, junto a um café, com a exibição da curta-metragem Tempo, de Madalena Ventura, e do documentário Horizonte, de Tiago Cação, e com os concertos de Bonny Bonnie & The Rockie Mountains e de Groovin’ Train.

Está ainda prevista uma visita ao Lagar do Parral, em Santa Cruz, e uma prova de azeite musicada com o concerto Fado à Estrada, pela jovem artista Ana Margarida Leal.

“Nos dois últimos dias do festival, a música improvisada, a música experimental, a música de dança e a música emergente assumem o protagonismo”, indicou a organização. Assim, no dia 12, no Palco Lagoa, instalado no Monte do Paio, na Lagoa de Santo André, o público vai poder assistir aos concertos de Vítor Rua e Meta, à actuação dos dj's Xoices e Xinobi e a actividades de dança e música.

A encerrar o Festival A Estrada, no dia 13 de Agosto, o Palco Praia, na Costa de Santo André, vai receber os concertos da cantora cabo-verdiana Dunia Lobo e de Bandua e dos dj's Bernardo D'Dadaario (aka Tempura), Venga Venga e Vítor Belanciano (jornalista do PÚBLICO).

Ao longo do certame, no novo Palco Floresta, vão decorrer, todas as manhãs, “actividades especiais” e aulas de “Alente(y)joga”, ou seja, “ioga do Alentejo”, podendo ainda o público assistir e participar em “várias actividades artísticas e musicais”.