Johnson no Ruanda para relançar a Commonwealth e fintar as críticas à sua política migratória

Primeiro-ministro britânico marca presença na primeira cimeira da organização desde 2018, uma semana depois de a Justiça europeia ter travado o envio de requerentes de asilo no Reino Unido para o país africano.

O primeiro-ministro britânico viajou esta quinta-feira até Kigali, capital do Ruanda, para uma visita de três dias ao país africano com o qual o seu Governo assinou um polémico acordo para a transferência de requerentes de asilo que chegam ao Reino Unido através do Canal da Mancha, mas cuja execução imediata foi travada na semana passada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH).