Enóphilo reúne 30 produtores e 200 vinhos em prova em Coimbra

Existe desde 2015 na verdade, mas na altura chamava-se LX Wine Fest. O Enóphilo Wine Fest terá à prova este sábado, 25 de Junho, mais de 200 vinhos de uma trintena de produtores das principais regiões vitivinícolas nacionais. Para além da possibilidade de provar, quem for ao Convento de São Francisco, em Coimbra, entre as 14h30 e as 20h, terá oportunidade para conhecer vários produtores.

“É com grande entusiasmo que voltamos a Coimbra para celebrar o quinto aniversário do Enóphilo Wine Fest, mas também o sucesso e a ampla aceitação que o evento tem colhido junto dos coimbrenses”, refere Luís Gradíssimo, responsável pelo Enóphilo Wine Fest, em comunicado.

A cidade dos estudantes tem vindo a afirmar-se, a cada edição, como “localização privilegiada para a realização do Enóphilo Wine Fest e rampa de crescimento para um evento que pretende alargar-se progressivamente a outras geografias”, refere ainda.

Estes são os produtores que marcarão presença no evento: 1000 Curvas, 2PR, Adega do Montado, Adega do Vulcão, António Saramago, Estoiro, Fora-de-Estrada, Joaquim Arnaud, Palácio Anadia, Qalt, Quinta da Biaia, Quinta da Costa do Pinhão, Quinta da Fata, Quinta da Ramalhosa, Quinta das Mós, Quinta de Paços, Quinta de Pancas, Quinta do Escudial, Quinta do Paral, Quinta dos Abibes, Quinta dos Plátanos, Quinta Serra d'Oura, Raríssimos, Terras de Mogadouro, Titan of Douro, Villa Oeiras, Vinha das Virtudes, Vinho Verde Young Projects, Vinhos Terras de Sicó e XXVI Talha.

O objectivo foi, desde o início, pôr em contacto produtores, enófilos e profissionais do sector. Em 2016 estreou-se no Porto como Wine Fest by Wine Club Portugal e chegou em 2018 a Coimbra, já sob a denominação de Enóphilo Wine Fest. Desde então, mantém presença regular em três cidades: em 2022 estreou-se em Braga.

Os bilhetes custam 15 euros, podem ser adquiridos na Ticketline e nos pontos de venda habituais e há desconto desconto para quem comprar antecipadamente.