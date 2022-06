Um sismo abalou o Afeganistão e deixou um cenário "horrível"

Isto "era a última coisa de que o Afeganistão precisava", disse o fundador da organização Save Afghanistan from Hunger à Al Jazeera.

Segundo Obaidullah Baheer, "a maioria das áreas atingidas é em regiões montanhosas e as pessoas vivem nas encostas ou nos vales, o que as deixa especialmente vulneráveis a deslizamentos de terras”.

O acontecimento que abalou a noite dos afegãos ocorreu numa região com poucos acessos, destruiu aldeias inteiras e deixou para trás um cenário “horrível”, diz Baheer. De acordo com as autoridades, é provável que o número de mortos venha a aumentar.