Washington vê com bons olhos a acção dos bancos dos Emirados nas sanções à Rússia

A Administração de Joe Biden veio elogiar esta semana a forma como os bancos dos Emirados Árabes Unidos (EAU) estão a implementar as sanções contra a Rússia, dando um sinal de confiança de que o importante centro financeiro do Médio Oriente não será um refúgio para oligarcas próximos de Vladimir Putin ou empresas russas desviarem activos com o objectivo de contornarem as restrições financeiras ocidentais.