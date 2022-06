Sporting volta a vencer o Benfica e pode ser campeão de futsal no sábado

O Sporting venceu nesta quarta-feira o Benfica no segundo jogo da final do campeonato nacional de futsal por 3-4, após prolongamento, e aumentou para 2-0 a sua vantagem na luta pelo título de campeão, que está a ser disputada pelos dois clubes à melhor de cinco jogos, depois da vitória por 5-4 na partida inaugural também após prolongamento. Assim, os “leões” podem festejar o título já no próximo sábado, no Pavilhão João Rocha.

No sétimo derby da presente temporada, o Sporting confirmou a sua superioridade totalizando agora seis vitórias para os “leões” e apenas uma para as “águias”.

Os jogadores orientados por Pulpis, tal como no primeiro jogo desta final, adiantaram-se no marcador aos 7’, através de um remate forte e de meia distância com o pé esquerdo de Arthur e em que Guitta pareceu mal batido.

O golo deu ânimo aos benfiquistas que dispuseram de mais um par de boas ocasiões para dilatarem a vantagem, até que o Sporting começou a reagir, brilhando nessa fase o André Sousa.

E foi na melhor fase dos “leões” na partida que o Benfica fez o seu segundo golo: remate de Arthur para defesa de Guitta, com a bola a ressaltar em Pauleta e a sobrar para Tayebi que só teve que encostar para o 2-0 (16’).

A partida seguiu para o intervalo com 2-0 no marcador. Mas, no segundo tempo, o Sporting surgiu mais eficaz e deu a volta ao resultado em apenas dois minutos. Primeiro, Tomás Paço, na sequência de um canto, desviou para a baliza benfiquista (29’); depois, numa perda de bola de Rafael Hemni, Panny Varela fez o 2-2 (30’); e, no minuto seguinte, um contra-ataque fulminante permitiu a Pauleta materializar a reviravolta no resultado, para gáudio do técnico Nuno Dias.

Mas ainda faltavam muitos minutos para jogar e a 3m36s do apito final uma jogada individual do benfiquista Rocha valeu um cruzamento perigoso para o interior da área sportinguista onde Erick Mendonça, pressionado por um adversário, acabou por fazer autogolo.

O jogo foi para prolongamento que começou com uma grande ocasião de golo para o Benfica, que viu Rocha rematar forte, levando a bola ao poste direito da baliza sportinguista, embatendo depois em Guitta, e ressaltando para fora da baliza “leonina”.

Mas seria o Sporting a voltar a colocar-se em vantagem, a pouco mais de 30 segundos do fim da primeira parte do prolongamento quando Zicky Té segurou a bola e serviu Pauleta que, de primeira, com o pé esquerdo, fez o 3-4.

A três minutos do fim do prolongamento, o Benfica arriscou tudo e passou a jogar com o guarda-redes avançado, mas Guitta mostrou-se intransponível.