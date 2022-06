Ziggy regressa ao presente

Foi lançado em Junho de 1972, numa altura em que os telejornais estavam ocupados com o Watergate e com o Vietname. Mas quando, em Julho, David Bowie apareceu no Top of The Pops a cantar Starman, a Inglaterra era invadida por um homem que vinha do espaço salvar o planeta Terra. A mensagem apenas foi compreendida pelos jovens, que sabiam que o resto do mundo não estava preparado para o receber. Vamos ouvir, tema a tema, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars?