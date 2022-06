Mozart na Selva e mais quatro séries sobre música

Mozart na Selva

Prime Video

Com quatro temporadas, todas disponíveis na plataforma Prime Video, esta série foi criada em 2014 por Jason Schwartzman, Alex Timbers e Roman Coppola (filho de Francis Ford Coppola e argumentista de Moonrise Kingdom, de Wes Anderson). Inspirado no polémico livro Mozart na Selva: Sexo, Drogas e Música Clássica, escrito pela oboísta norte-americana Blair Tindall, conta-nos as aventuras e desventuras vividas por vários elementos da Orquestra Filarmónica de Nova Iorque. Logo no episódio piloto somos apresentados a vários elementos da orquestra, entre eles Hailey (Lola Kirke), uma jovem recém-chegada a Nova Iorque que está decidida a conquistar o seu lugar como oboísta; e o maestro Rodrigo De Souza (Gael García Bernal), tão célebre pela sua genialidade como pela personalidade extravagante, que ali chega para substituir Thomas Pembridge (Malcolm McDowell), no momento em que este se prepara para se despedir dos palcos. Misturando música erudita, sexo e muitas drogas (e por isso classificada para maiores de 18 anos), esta série bem-humorada mostra o lado mais mundano dos artistas clássicos que, em quase tudo, se assemelha ao das estrelas de rock.

The Beatles: Get Back

Disney +

Após uma primeira apresentação do que foi o percurso meteórico dos Beatles, este documentário musical de três episódios mostra o processo de gravação de Let It Be, o último álbum da banda. Realizado por Peter Jackson (o oscarizado realizador da saga O Senhor dos Anéis), a partir de 57 horas de imagens e 150 horas de gravações áudio captadas pelo cineasta Michael Lindsay-Hogg em Janeiro de 1969, este projecto dá a conhecer a amizade e o espírito de camaradagem (e também de alguma rivalidade) que uniam John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, os “quatro fabulosos” de Liverpool. The Beatles: Get Back mostra ainda a última apresentação ao vivo dos Beatles enquanto grupo: o inesquecível concerto improvisado no terraço do edifício da Apple Corps (a editora fundada pela banda) – onde foram acompanhados pelo célebre teclista Billy Preston, também conhecido como o “quinto Beatle” –, que terminou com a intervenção da Polícia Metropolitana de Londres.

The Get Down

Netflix

Ambientada numa Nova Iorque decadente dos finais da década de 1970, onde o crime andava de mãos dadas com a miséria humana, esta série foi criada para a Netflix pelo realizador australiano Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Austrália, O Grande Gatsby ou Elvis) e pelo dramaturgo norte-americano Stephen Adly Guirgis. A história gira em torno de vários jovens provenientes de famílias pobres e marginalizadas do Bronx, um dos bairros mais problemáticos da cidade. Um deles é o inteligente Ezekiel (Justice Smith), capaz de colocar os sentimentos em palavras, especialmente o seu amor quase obsessivo por Mylene (Herizen Guardiola), que sonha ser uma estrela da música disco. E quando Ezekiel se alia a Shaolin Fantastic (Shameik Moore), um dançarino prodigioso, as suas vidas ganham um novo sentido. Através deles e do seu grupo de amigos, o mundo vai descobrir o hip-hop, um novo estilo musical que rapidamente se torna conhecido por todo o mundo.

High Fidelity

Disney +

Inspirada na novela escrita por Nick Hornby em 1995 (e no filme homónimo realizado em 2000 por Stephen Frears, que contou com um jovem John Cusack como protagonista), esta série estreou no serviço de streaming Hulu e foi desenvolvida para televisão por Sarah Kucserka e Veronica West. Desta vez, a história decorre em Brooklyn, Nova Iorque, e segue os passos de Robyn Brooks (Zoë Kravitz, filha do cantor Lenny Kravitz e da actriz Lisa Bonet, que também participou no filme), uma rapariga com tendência para a melancolia que parece ter a mesma dose de azar no amor e nos negócios. Com uma peculiar obsessão por listas de cinco ítems (tal como nós) e imensas dificuldades em lidar com assuntos do coração, ela luta para manter aberta a sua loja de discos, há anos à beira da falência. Mas para deixar de estar constantemente em modo de sobrevivência, Rob precisa de reavaliar a forma como tem levado a sua vida. O que lhe vale é ter a seu lado Cherise (Da’Vine Joy Randolph) e Simon Miller (David H. Holmes), empregados da loja e também seus melhores amigos.

Song Explorer

Netflix

Realizada por Jason Zeldes, Nicola Marsh e Morgan Neville, esta série é a versão televisiva do podcast homónimo criado pelo músico e produtor Hrishikesh Hirway, que se mantém aos comandos de cada uma das entrevistas. Aqui, tal como no programa que lhe deu origem, os artistas convidados mostram o processo criativo que implicou a criação de determinada canção – seja na sua composição, gravação ou pós-produção –, que marcou definitivamente as suas carreiras. Com duas temporadas disponíveis, a selecção de artistas é ecléctica para poder servir todos os gostos. A primeira contou com a presença de Alicia Keys com a canção 3 hour drive, Lin-Manuel Miranda com Wait for it, R.E.M. com Losing my religion e Ty Dolla $ign com LA. Já a segunda tem como convidados Dua Lipa a falar-nos da sua canção Love again, The Killers com When you were young, Nine Inch Nails com Hurt e Natalia Lafourcade com Hasta la raiz. Cada episódio, de aproximadamente meia-hora, mostra entrevistas com os artistas, imagens de arquivo e sessões de estúdio, terminando com a apresentação do videoclipe original da canção em causa.