Número de crianças e jovens com o direito à educação comprometido cresceu 60%

Relatório das comissões de protecção de crianças e jovens (CPCJ) em perigo registou 2989 crianças e jovens com o seu direito à educação comprometido. Absentismo predomina mas há mais de 400 casos de abandono escolar.

Está entre as três situações de perigo com mais casos e, entre essas três, é aquela na qual o aumento foi mais expressivo de 2020 para 2021.

O número de situações em que esteve em causa a direito à educação em 2021 – com forte pendor para o absentismo – cresceu mais de 60% e passou a ser a terceira na lista das causas predominantes – juntamente com a negligência e a violência doméstica.

De acordo com o relatório anual da avaliação das actividades das 311 Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) em todo o país, houve mais 1125 situações – foi um salto de 1864 em 2020 para 2989 situações em 2021, quando a tendência entre 2019 e 2020 tinha sido para uma ligeira descida (de 2102 para 1864).

O absentismo escolar responde por 2302 casos; o abandono afectou 408 crianças e jovens, enquanto houve insucesso escolar em 279 casos.

Em 2021, os comportamentos de perigo na Infância e Juventude, também em alta desde 2020, passaram de 2262 para 2417 casos. Aqui, o que mais se verifica são situações de indisciplina e comportamentos anti-sociais (no caso de 20 crianças e jovens através da prática de um acto qualificado pela lei penal como crime a partir dos 12 anos).

A negligência e a violência doméstica continuaram a ser as situações de perigo predominantes quando está em causa a protecção de crianças e jovens no ano em análise, de 2021, ainda segundo o documento com quase 200 páginas publicado esta quarta-feira.

Assim, lê-se no relatório que depois de uma diminuição do número de crianças acompanhadas em dois períodos distintos – de 2017 para 2018 e de 2019 para 2020 – a tendência foi para o aumento de 2020 para 2021. Os jovens mais representados são os que têm entre 11 e 17 anos, confirmando-se a predominância das situações de perigo na adolescência.