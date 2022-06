PS “chumba” audições na AR do ministro, regulador e trabalhadores sobre situação dos CTT

Os deputados do PCP informaram através de comunicado que o PS chumbou as audições requeridas ao ministro das Infra-estruturas, à Anacom e aos representantes dos trabalhadores dos correios.

Em comunicado enviado à comunicação social, o grupo parlamentar comunista deu conta de que “o PS rejeitou o requerimento do PCP sobre a situação dos CTT, para ouvir as organizações representativas dos trabalhadores” dos Correios, “a Autoridade Nacional de Comunicações [Anacom] e o ministro das Infra-estruturas e da Habitação”.

Aquela comissão apreciou e votou na manhã desta quarta-feira o requerimento entregue pelos comunistas, que pretendiam levar os responsáveis à AR para esclarecimentos sobre o que consideram ser a “degradação do serviço público postal” que tem acontecido desde a privatização da empresa.