Governo vai aprovar prolongamento do cabaz alimentar de 60 euros

O Conselho de Ministros vai aprovar amanhã o prolongamento por mais três meses da medida de apoio do cabaz alimentar de 60 euros para um milhão de famílias, anunciou o primeiro-ministro em resposta a André Ventura.

Depois de um pingue-pongue entre o líder do Chega e o primeiro-ministro com perguntas e respostas muito curtas, com Ventura a acusar Costa de não responder às suas perguntas e estar a poupar tempo para depois fazer anúncios, o chefe do Governo elencou as medidas que foram tomadas nos últimos meses para contrariar o aumento dos preços.

“Tomámos medidas de apoio com um impacto de 1300 milhões de euros”, disse, elencando a redução do ISP no valor equivalente à descida do IVA nos combustíveis; apoio aos custos da energia nos sectores têxtil, do vidro e siderurgia; 55 milhões de euros para os cabazes alimentares; a isenção do IVA nos fertilizantes para a agricultura; e o mecanismo ibérico de controlo do preço do gás que permitiu, numa semana, a redução de 10% no preço e a descida de 26 euros no megawatt/hora.