Eleitores não acreditam que Montenegro seja o líder certo para ganhar eleições ao PS

Mais de metade dos entrevistados pela Intercampus para uma sondagem levada a cabo para o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã está convicta de que Luís Montenegro não é o líder que será capaz de vencer eleições contra o PS.

O estudo de opinião indica que 53,2% dos inquiridos consideram que o líder eleito do PSD “não é” o líder adequado para ganhar as eleições ao PS.

À pergunta “acha que [Montenegro] é o líder que o PSD precisa para o futuro, ou acha que ainda não é desta que o PSD encontrou o líder adequado para ganhar as eleições ao PS”, apenas 17,8% responderam ‘sim’. Houve ainda 29% que não responderam ou assumiram não saber.

Por outro lado, só 30,9% consideram que Luís Montenegro, que assumirá em pleno a liderança social-democrata no congresso de 1,2 e 3 de Julho, será capaz de fazer uma boa oposição ao Governo liderado por António Costa, ao passo que 39,8% consideram que o antigo líder parlamentar do PSD não será capaz de uma liderar uma oposição efectiva ao executivo socialista.

O trabalho de campo da sondagem da Intercampus foi realizado entre os dias 8 e 14 de Julho.

O antigo líder parlamentar conseguiu ser eleito presidente do PSD a 29 de Maio, à segunda tentativa, com mais votos (19.220) do que as últimas duas vezes em que Rui Rio concorreu. Nas últimas directas, Rio foi eleito com 18.888 votos, e nas anteriores, em 2020, contra Montenegro, o ex-autarca do Porto contabilizou 17.758 votos.

Desta vez, a vitória foi inequívoca. Montenegro ganhou em todas as distritais e conseguiu uma forte maioria nos quatro maiores distritos – Porto, Braga, Lisboa e Aveiro – e conseguiu um esmagador resultado na Região Autónoma da Madeira.

No discurso da noite, num hotel em Espinho, a sua terra natal, o líder eleito quis passar uma mensagem de unidade depois de o partido ter vivido guerras internas nos últimos anos. “Este resultado revela que, nós, no PSD temos uma maioria expressiva a secundar esta liderança e este programa. Vamos ter a vida mais facilitada para termos unidade e coesão. Com este resultado enviámos um sinal ao país. Nas directas do PSD, o país habituou-se a tirar conclusões: Era eleito um líder mas o partido continuava dividido. Hoje foi eleito um líder mas o partido está unido”, afirmou.