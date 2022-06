Da crise no SNS à perda de poder de compra: os temas no primeiro debate da legislatura com António Costa

Depois de um interregno de oito meses, os debates bimensais com o primeiro-ministro regressam esta quarta-feira ao Parlamento. Trata-se do primeiro debate de política geral com António Costa desta legislatura, que apesar de marcada pelo conforto da maioria absoluta se vê agora a braços com uma conjuntura marcada por diversos problemas que poderão estar na agenda das perguntas dos deputados.