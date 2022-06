A arte de tergiversar com competência

Custa perceber as razões que levaram o primeiro-ministro a acordar com o PSD, na anterior legislatura, o fim dos debates quinzenais. Por ser chefe do Governo, tem muito mais tempo do que os seus adversários políticos. Por ter a palavra final, consegue deixar sempre no ar a sensação de que tem razão. Por ser experiente, consegue transformar perguntas difíceis em assuntos irrelevantes. Por ser arguto, consegue tergiversar com competência e salvar-se das críticas mais duras sem danos visíveis. Nesta quarta-feira, António Costa voltou a exibir com mestria estes recursos.