A queda dos salários dos licenciados em dez anos

Os salários pagos em Portugal aos licenciados caíram em dez anos 11%, ou seja, estão num valor simplesmente ridículo face à média europeia. Como é que um país assim pode progredir? Como? Tudo começou, não sei se se lembram, quando Passos Coelho achou que os professores deviam emigrar, que 3,50 euros por hora pagos a um enfermeiro era aceitável e quando entendeu que um médico no início de carreira podia ganhar em regime de exclusividade e trabalhando 35 horas por semana, segundo a tabela salarial de 2011, 1931,21 euros, isto é, 12,73 euros por hora. As facturas deste tipo e correspondentes a péssimas decisões políticas pagam-se, normalmente, vários anos depois. Como pode, assim, Portugal evoluir? Já agora convém referir que uma percentagem enorme dos empregadores portugueses não tem habilitações, o que faz com que em muitos casos a apetência para a evolução seja mínima, o que se traduz no valor da produtividade portuguesa que foi em 2019 igual a 65,6 da média europeia. O futuro é assim muito difícil e sem uma estratégia bem definida, Portugal dificilmente recuperará alguns dos seus melhores cérebros, actualmente espalhados pelo mundo por opção própria e que tanta faltam fariam para construírem, juntamente com os que ficaram, um país diferente e com um futuro brilhante. Tenhamos esperança.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Quero trabalhar

Escrevo-lhe esta carta para dar conta da minha indignação com o estado desta nação. Quero trabalhar; tenho qualificações e estudos superiores, mas não consigo arranjar emprego. E porquê? Em pleno século XXI, no coração da Europa, Portugal e os seus empresários de vistas curtas discriminam as pessoas tatuadas. Não lhes importa a eficiência e a produtividade, mas o que os outros pensam, com base em estereótipos fora de moda. Esta situação é tão grave e descarada, que os responsáveis empresariais e os seus recursos humanos têm o descaramento de assumirem a citada discriminação. Afinal, que liberdade temos?

Joana Narciso, Rio de Mouro

Combustíveis em roda livre

Há muito que o executivo devia ter tido uma atitude sem tibiezas face aos aumentos escandalosos dos combustíveis, já que pode e deve regular preços e fixar tectos máximos. O Governo ficar-se pelo artificialismo das actualizações semanais do ISP - Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos não resolve esta espiral de preços que parece não ter fim... enquanto isto, as grandes petrolíferas somam lucros em cima de lucros, à vontade.

Ninguém fala da agricultura nacional, sendo que esta não aguenta o desmesurado aumento dos preços dos combustíveis, mais 46% que no fim de 2021. O preço pago aos produtores pela sua produção mantêm-se em níveis que não acompanham o preço galopante dos factores de produção. A inflação sobe por via dos cíclicos aumentos em flecha dos produtos alimentares (o governo tem de colocar em campo a inspecção porque há preços que sobem de um dia para o outro, repetidamente) e também pela alteração dos custos dos combustíveis a subirem, quase todos os dias, constantemente em roda livre.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Subvenções vitalícias

Num país a viver continuadamente na corda bamba, tendo a bancarrota como escudo salvador - em que os salários de base são escandalosamente baixos, e em que a habitação condigna está a ser cada vez mais uma miragem para quem a possa desfrutar -, como é possível darem-se subvenções vitalícias a quem tem outros rendimentos muitíssimo superiores ao ordenado mínimo nacional?

E mais ainda, afigura-se-nos até criminoso atribuírem-se tais mordomias, que nunca deveriam ser outorgadas, uma vez que não vislumbramos qualquer base legal nessas atribuições. Esta é uma verdadeira imoralidade cometida pelo Estado, bem como um atentado contra o povo português.

José Amaral, Vila Nova de Gaia​