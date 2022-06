Grace Wales Bonner ou os “pavões”: quem protagonizou a 102.ª edição da Pitti Uomo?

Hugo Conceição e os amigos fazem parte de um grupo de homens de todo o mundo que se pavoneiam perante as lentes dos fotógrafos na feira de moda masculina em Florença. O aparato rivaliza atenções com os mais de 600 expositores. Em destaque estiveram as marcas ucranianas.

Nem os 34º C que se fazem sentir, ao final da tarde, em Florença, dissipam a multidão que se aglomera nas traseiras do Palazzo Medici Riccardi ─ esperam ansiosamente pelo desfile de Grace Wales Bonner, a criadora convidada da 102.ª edição da Pitti Uomo. Na Fortezza da Basso, casa do certame de moda, o desfile é outro, com homens de todo o mundo a pavonearem-se perante as lentes fotográficas. Não é à toa que são celebremente conhecidos por peacocks (pavões, em português). Mais do que uma estratégia de negócio, é uma questão de ego, admitem os pavões portugueses.