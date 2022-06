Portuguesa Ernest W. Baker volta a apresentar na Semana da Moda de Paris

Já a pensar na próxima estação quente, os criadores de moda portugueses voltam a rumar ao estrangeiro e a primeira paragem é a semana da moda masculina de Paris. A dupla com sucesso internacional Ernest W. Baker volta a integrar o calendário oficial do evento com uma apresentação digital no sábado, 25 de Junho. Já David Catalán, Duarte, Estelita Mendonça e Huarte marcam presença no showroom da Tranoï.

A marca de Inês Amorim e Reid Baker tem captado atenções no estrangeiro, depois de terem sido indicados, em 2018, para o prémio da LVMH dedicado a novos criadores. Uma vez mais, integram o calendário oficial do certame parisiense, onde estão desde Julho de 2020, e voltam a apostar numa apresentação digital — um legado que fica da pandemia e pretendem manter por agora, explicaram ao PÚBLICO, na última edição do Portugal Fashion. Para completar o vídeo que será transmitido no sábado às 10h30 (hora de Portugal), farão uma apresentação física na cidade das luzes. “É assim que preferimos fazer por agora. Queremos conversar com as pessoas, para que possam tocar nas peças”, declarava Reid Baker.

Na nova colecção, os dois criadores — ele norte-americano, ela portuguesa — voltam às origens da marca e à infância, explorando “algo familiar e confortável, o sentimento de inocência, de ingenuidade”, assinalam em comunicado. A abordagem materializa-se nas várias assinaturas da marca: a abordagem ligeiramente feminina do vestuário masculino, a alfaiataria e o artesanato. O filme foi filmado pelo realizador e fotógrafo ucraniano Vladimir Kaminetsky.

Sediados em Portugal, a marca inspirada no avô de Reid Baker, Ernest W. Baker, revisita o que seriam os clássicos do guarda-roupa de um dos primeiros publicitários de Detroit, mas com a qualidade da confecção nacional. “Esta parte manual das peças é que nos leva a estar em Portugal, junto das pessoas que as fazem”, lembrava o criador. Grande parte dos compradores são estrangeiros, sobretudo canadianos, estadunidenses e japoneses, e os dois designers salientam que têm “muito orgulho” em “vender 100% feito em Portugal nas melhoras lojas do mundo”, como as Galeries Lafayette ou a plataforma Antonioli.

Até 26 de Junho estarão também pela cidade outros criadores nacionais, a apresentar as colecções em formato showroom na Tranoï — num espaço parceiro da semana da moda. David Catalán, Estelita Mendonça e Huarte, criadores de Portugal Fashion, e Duarte, a marca de Ana Duarte, designer da Modalisboa, apresentam as colecções da próxima Primavera-Verão no Palais Tokyo.

A iniciativa enquadra-se no novo acordo assinado entre o Portugal Fashion (PF) e a Tranoï, anunciado em Maio, e que visa alavancar o trabalho de criadores com uma abordagem criativa, durante seis edições. No total são seleccionados 45 designers de todo o mundo para estarem presentes em Paris. Ao PF cabe apontar alguns nomes portugueses que depois são escolhidos pela organização. Por cá, a parceria materializa-se na vinda de compradores estrangeiros ao Porto, até Outubro de 2023.

Estas iniciativas fazem parte daquela que é a estratégia de participação internacional do PF, que tem sido mais focada na vertente comercial, através do programa Step Forward, financiado por fundos europeus. De forma independente, também a consagrada Alexandra Moura estará em Paris, no showroom Other/Wise, até 28 de Junho, com a colecção Extramundanus.