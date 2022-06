Com o apoio de LeBron James, Naomi Osaka criou uma empresa de media para transpor barreiras culturais

A tenista, de 24 anos, diz-se entusiasmada por “ser capaz de inspirar as pessoas e contar novas histórias”.

A tenista japonesa Naomi Osaka está a lançar uma nova empresa de media em parceria com LeBron James, quatro vezes campeão da NBA, com o objectivo de contar histórias que transpõem barreiras culturais, anunciou a antiga número um mundial, nesta terça-feira.

Hana Kuma, que se traduz para “urso flor”, produzirá histórias que são “culturalmente específicas, mas universais a todos os públicos” e já tem múltiplos projectos alinhados, de acordo com o site Hollywood Reporter.

“O que me entusiasma é ser capaz de inspirar as pessoas e contar novas histórias, particularmente aquelas que eu teria querido ver quando era criança. Sempre quis ver alguém como eu”, disse Osaka, quatro vezes campeã de Grand Slam, que tem pai haitiano e mãe japonesa, ao New York Times.

A SpringHill Company, de LeBron James e Maverick Carter, servirá como parceiro de financiamento, operações e produção para Hana Kuma, disse o jornal.

A empresa de produção é o mais recente projecto da Osaka, de 24 anos, e do seu agente de longa data Stuart Duguid. A dupla tem também uma agência desportiva chamada Evolve, que, na segunda-feira, assinou com o tenista australiano Nick Kyrgios, o primeiro membro da sua lista.