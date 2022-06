As borbulhas de excelência da região de Távora-Varosa

Nome Murganheira Vintage Bruto

Produtor Caves Murganheira, Tarouca

Castas Pinot Noir

Região Távora-Varosa

Grau alcoólico 14 por cento

Preço (euros) 25,50

Pontuação 93

Autor José Augusto Moreira

Notas de prova Este é um espumante de grande recorte, na melhor versão do estilo champanhês que é produzido em Portugal. Desde o início do engarrafamento, já em meados do século passado, que as Caves Murganheira se notabilizaram pelo seu estilo fino, elegante e equilibrado dos seus espumantes. Muito ao estilo francês, de Champanhe, o que não admira, já que foi um técnico da região francesa que por ali assentou arraiais para dar início ao aproveitamento dos vinhos de boa acidez e pouca maturação que eram produzidos na propriedade. Um especialista vindo da Moet & Chandon, que as coincidências da vida encaminharam até ao vale do Varosa, imagine-se, na sequência de uma das primeiras feiras de moda que se realizaram no Porto. A história é simples. Acácio Fonseca Laranjo, industrial têxtil e um dos organizadores, decidiu levar os visitantes estrangeiros até à sua Quinta da Murganheira. Ao provar os vinhos, um deles logo detectou as qualidades para fazer espumantes, perguntando a Laranjo porque não o fazia. Porque não sei, respondeu, ao que o interlocutor retorquiu que lhe enviaria alguém especializado. Ora, sendo o convidado de Laranjo um dos proprietários da Louis Vuiton, já então dona das mais afamadas casas de Champanhe, não demorou muito até que um especialista vindo da Moet & Chandon lhe batesse à porta. Vinha, pelos vistos, por três meses mas acabou por se demorar nove anos, o que se percebe desde então quando se provam os espumantes da Murganheira. Especialmente este grande Cuvée, que até é feito com a casta mais famosa de champanhe, a Pinot Noir, e que pelas suas características de excelência é classificado como Vintage. Excelência que começa na intensidade e expressividade dos aromas, na subtileza frutada, cremosidade, profundidade e envolvência fina. Complexo nas notas de fruto seco e biscoito à mistura com sensações de laranja e manteiga, num envolvência cremosa, cheia de finesse, elegância e intensidade fresca. De grande classe!