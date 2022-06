Pensões podem subir mais de 7%, mas com efeito moderado no poder de compra

Ainda não se chegou à segunda metade deste ano e ainda faltam mais de três meses para a apresentação da proposta de orçamento do próximo ano, mas a escalada persistente da taxa de inflação e o efeito que isso irá ter no mecanismo de actualização automática das pensões já deram ao Governo e ao Presidente da República argumentos para colocar o país em modo de alerta relativamente aos riscos que as finanças públicas podem correr no próximo ano. Uma despesa adicional com pensões que pode superar os 2000 milhões de euros é o motivo por trás da preocupação revelada e pode ser a razão invocada para que haja prudência na evolução de outras despesas, por exemplo com salários.