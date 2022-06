Empresas da Sonae avançam com compromisso de “desflorestação zero” até 2030

Várias empresas do grupo Sonae anunciaram esta quarta-feira o compromisso de atingir a desflorestação zero até 2030, uma medida que visa promover a conservação das florestas naturais a nível mundial. Integram esse compromisso a MC, a Zeitreel, a Worten, a Sierra, a Sonae Capital e a Sonae Arauco.

“O compromisso reflecte o empenho das empresas Sonae no combate à desflorestação através da adopção de metas que garantem a preservação das florestas no decorrer da actividade das suas cadeias de abastecimento associada à produção de matérias-primas críticas – gado bovino, madeira, óleo de palma e soja”, avançou esta quarta-feira a Sonae (proprietária do PÚBLICO), em comunicado.

Noutra frente, as empresas comprometem-se a assegurar zero desflorestação “no desenvolvimento de novas infra-estruturas e de contribuir positivamente para a conservação e restauro das florestas”.

Para alcançar os objectivos propostos, “as empresas Sonae vão colaborar com as suas cadeias de abastecimento, com enfoque na produção local onde a ausência de desflorestação deve ser assegurada”, estando previsto “um esforço concertado com os vários intervenientes para assegurar a rastreabilidade e monitorização dos materiais que são adquiridos, nomeadamente através da adopção de mecanismos de controlo e de outros procedimentos, incluindo, por exemplo, a certificação de matérias-primas”, lê-se no comunicado enviado às redacções.

Citada no comunicado, Isabel Barros, presidente do Grupo Consultivo de Sustentabilidade das empresas Sonae, afirma que “o combate à desflorestação requer uma acção urgente e integrada de todos”, e “é necessária uma mobilização global para assegurar a conservação das florestas, que têm um papel crucial ao nível da promoção da biodiversidade e do combate às alterações climáticas, através da retenção de carbono”.

Aquela responsável assegura ainda que as empresas Sonae estão comprometidas “em crescer com responsabilidade” e diz esperar, com a iniciativa, “poder inspirar outros a seguir este caminho e, em conjunto”, conseguir “fazer a diferença”.