Secretário de Estado reúne-se com o Sporting e fecha visitas aos “três grandes”

O novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, esteve reunido esta quarta-feira com os responsáveis do Sporting. Frederico Varandas e o governante sentaram-se à mesa e discutiram temas como o combate à violência nos recintos desportivos, a manipulação dos resultados desportivos, a centralização dos direitos televisivos, entre outros.

O encontro realizado no Estádio José de Alvalade serviu também para João Paulo Correia fechar um ciclo que incluiu reuniões com os denominados “três grandes”. FC Porto (a 28 de Abril) e Benfica (12 de Maio) também foram incluídos nos planos do secretário de Estado.

“Foi uma reunião muito positiva e produtiva e, por isso, agradeço ao Sporting este encontro. Foi importante falarmos sobre os assuntos de interesse comum entre o Governo e um clube com a grandeza e a dimensão do Sporting. Estamos alinhados naquilo que são as principais preocupações e os objectivos principais em cada um dos temas e contamos com o Sporting CP, e com o seu presidente, para cumprir com estes objectivos, que são os objectivos do desporto português”, afirmou o governante à saída da reunião com os dirigentes “leoninos”, citado num comunicado publicado no site do clube.

Também Frederico Varandas mostrou satisfação com o encontro, em declarações após a reunião: “Saímos desta reunião muito optimistas e fiquei 100% esclarecido de que o senhor secretário de Estado e o Sporting estão alinhados na luta por um desporto mais transparente e mais saudável.”

João Paulo Correia assumiu a pasta do Desporto a 27 de Março, substituindo João Paulo Rebelo. O encontro serviu também para apaziguar definitivamente um eventual desagrado que possa ter saído do último encontro entre as duas personalidades. No passado dia 29 de Maio, num evento sobre violência no Desporto realizado em Mafamude, Frederico Varandas deixou um reparo ao secretário de Estado, depois de o responsável ter dito que o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, é uma “referência do desporto nacional”.

“Senhor secretário de Estado, não é preciso a justiça portuguesa dizer o quer que seja para sabermos que o senhor Pinto da Costa é um corruptor activo e alguém que deveria estar banido do dirigismo desportivo há décadas”, afirmou o dirigente “leonino”, sustentando a acusação nas escutas do Processo Apito Dourado.

Como resposta, o FC Porto anunciou acções judiciais contra o presidente do Sporting. Já o secretário de Estado não comentou directamente as afirmações, destacando apenas a necessidade de desempenhar um “papel conciliador” no futebol português.