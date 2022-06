FC Porto retoma liderança da final da Liga de hóquei em patins

Factor casa volta a ser importante na definição do campeão. Quarto jogo será no pavilhão da Luz, no sábado.

O FC Porto aproximou-se nesta quarta-feira do título nacional de hóquei em patins, ao vencer o terceiro jogo da final do play-off diante do Benfica, por 9-6. No pavilhão Dragão Arena, os “dragões” estiveram por cima, mais tarde em desvantagem, mas retomaram a liderança do marcador e alcançaram o segundo triunfo nesta fase, deixando a eliminatória em 2-1.

Tal como acontecera no primeiro encontro, o FC Porto entrou melhor na partida. Tirando fruto de alguma passividade defensiva do adversário e de alguma felicidade no desvio de Diogo Rafael, os “dragões” beneficiaram de um autogolo para se colocarem na frente. E rapidamente chegaram ao 2-0 por Xavier Barroso, numa distracção pouco vulgar a este nível do guarda-redes Pedro Henriques.

O Benfica reduziu por Pablo Alvarez mas nem teve tempo de saborear o golo, porque, no lance seguinte, Ezequiel Mena rematou sem oposição ao segundo poste, de primeira, e fez o 3-1 para os anfitriões. Até ao intervalo, o jogo tornou-se mais repartido e as “águias” reduziram, por Gonçalo Pinto.

No segundo tempo, mais do mesmo. Uma entrada em pista mais forte do FC Porto, que marcou de imediato por Ezequiel Mena, sendo que o Benfica não acusou o golpe e respondeu em dose dupla, por Gonçalo Pinto e Pablo Alvarez, empatando o encontro aos 5 minutos do segundo tempo.

Aproveitando o ligeiro ascendente, os “encarnados” deram mesmo a volta ao marcador, com o hat-trick de Gonçalo Pinto (após assistência de Pol Manrubia), mas nesse momento foi o FC Porto a responder com contundência. Com Pedro Henriques bem menos eficaz do que no jogo anterior, Xavier Barroso (meia distância), Telmo Pinto (jogada por trás da baliza) e Reinaldo García (finalização na área após ressalto) praticamente garantiram o triunfo.

Até final, Carlos Nicolía ainda reduziu de livre directo e seria igualmente de livre directo que o FC Porto fecharia as contas, por intermédio de Carlo di Benedetto. Agora, no próximo clássico, no pavilhão da Luz, no sábado, o título poderá ficar decidido, em caso de novo triunfo dos “dragões”. Se ganhar o Benfica, disputar-se-á a negra, de novo no Porto.