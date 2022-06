Rua das Pretas no Coliseu do Porto com Tito Paris, Jonas e Dora Morelenbaum

Desde que se apresentou pela primeira vez no Coliseu do Porto, nas vésperas do Natal de 2021, o colectivo Rua das Pretas tem actuado regularmente nos coliseus de Lisboa e Porto, para espectáculos abertos ao público que têm sido gravados pela RTP, para a nova série com o mesmo nome do colectivo. E se em Dezembro tinham por convidados Paulo de Carvalho em Lisboa e Tiago Nacarato e Luca Argel no Porto, esta quarta-feira, às 21h, estarão no palco do Coliseu do Porto Ageas Tito Paris, Jonas e Dora Morelenbaum. Este será o último dos espectáculos gravado pela RTP para a nova temporada da série.

Criado e dinamizado por Pierre Aderne, cantor e compositor brasileiro residente em Lisboa há vários anos, o projecto Rua das Pretas tem concertos regulares num palacete do Príncipe Real, apresentando-se também noutros palcos e localidades. Em 2020, transformou-se em série televisiva numa parceria iniciada com o Coliseu dos Recreios, em Junho desse ano, de forma a aproveitar o período da pandemia para poder ali gravar em segurança. A nova série já é gravada nos dois coliseus, com diferentes convidados, consoante as noites, e sempre com o núcleo permanente do colectivo Rua das Pretas: Pierre Aderne, Fred Martins, Walter Areia, Nilson Dourado, Nani Medeiros, Rui Poço, Joana Amendoeira e Karla da Silva.

Nascido em Toulouse, França, de mãe brasileira e pai português (natural de Ourém), com a infância passada entre Brasília e o Rio de Janeiro e desde há mais de uma década residente em Portugal, o cantor e compositor Pierre Aderne já lançou em nome próprio sete álbuns: Casa de Praia (2005), Alto Mar (2007), Água Doce (2010), Bem Me Quer, Mar Me Quer (2012), Caboclo (2014), Da Janela de Inês (2017) e Vela Bandeira (2022).

Tito Paris, um dos convidados desta noite, é um dos grandes nomes da música cabo-verdiana. Nascido no Mindelo, na ilha de São Vicente, em 30 de Maio de 1963, andou sempre rodeado de música, na família e entre amigos, absorvendo lições de Luís Morais ou Chico Serra antes de vir para Lisboa em 1982, a convite de Bana, para integrar o grupo Voz de Cabo Verde. Começou por tocar bateria (embora pensasse que vinha tocar baixo) e mais tarde, por pressão de Dany Silva, acabou por se tornar também cantor. Fixado depois nas guitarras, acústica e eléctrica, editou em 1995 o seu primeiro disco de estúdio, Dança Ma Mi Criola (um anterior, Fidjo Maguado, de 1987, não retratava ainda bem o seu estilo), seguido de Graça De Tchega (1996), Guilhermina (2002), Ao Vivo no B.Leza (1998), 27/071990 (2001), Acústico, Ao Vivo na Aula Magna (2005) e Mim ê Bô (2017).

Quanto ao lisboeta Jonas, é uma das novas vozes a seguir com atenção no fado. Hoje coreógrafo, bailarino, performer, cantautor e fadista, nasceu Jonas Emanuel Lopes na freguesia de São Jorge de Arroios, em 6 de Junho de 1986, crescendo rodeado de música sacra no seio de uma família com o lado paterno fortemente católico e o lado materno fortemente protestante. Estreou-se aos 9 anos numa peça de La Fontaine, ao 15 ingressou na escola de artes do Chapitô e aos 18 integrou o elenco das peças Cabeças no Ar (Carlos Tê, no São Luiz) e A Canção de Lisboa (La Féria, no Politeama), onde o fado o conquistou. Em 2021 lançou o seu disco de estreia, São Jorge, integrando também a peça Bate Fado.

Por fim, Dora Morelenbaum é uma cantora e compositora que Portugal já ouviu em vários projectos, cantando ao lado do pai (ela é filha do violoncelista Jaques Morelenbaum e da cantora Paula Morelenbaum), como quando trabalhou com os portugueses Danças Ocultas, em 2018. Voltou a Portugal recentemente, com o quarteto Bala Desejo, do qual faz parte) e também a solo, para apresentar o seu primeiro disco em nome próprio, Vento de Beirada, EP lançado no início de 2021, actuando em Lisboa, Coimbra e Porto, na sala Novo Ático do Coliseu. O mesmo Coliseu aonde agora regressa, como convidada da Rua das Pretas.