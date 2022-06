Protofeminista e “genial observador de costumes”: Molière, 400 anos depois

O teatro de uma das figuras incontornáveis da dramaturgia clássica continua a reverberar e a inscrever-se no presente. No ano em que se assinala a efeméride do seu nascimento, olhamos para várias declinações da obra do autor francês. Isto não é arqueologia, como comprova Tónan Quito na encenação de Tartufo, em cena no Teatro Nacional D. Maria II entre esta quarta-feira e domingo.