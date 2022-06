Diogo Mendes, um olhar Erudito sobre a guitarra a partir de Coimbra

O título diz logo ao que vem: Erudito. E o subtítulo tem algo de magrittiano: Isto não é uma guitarra de Coimbra. Trata-se do segundo álbum a solo do músico, produtor e compositor português Diogo Mendes, depois de Portefólio (2019) e reúne uma série de composições vindas de não-guitarristas destinadas a serem tocadas por uma guitarra portuguesa, com ou sem acompanhamento. Diogo explica assim ao PÚBLICO a ideia: