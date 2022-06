Coração de D. Pedro IV pode ir para o Brasil temporariamente

Embora o relatório de perícia ainda não esteja concluído, Câmara Municipal do Porto refere que o órgão pode viajar no âmbito das celebrações do bicentenário da independência do Brasil.

O presidente da Câmara Municipal do Porto (CMP), Rui Moreira, anunciou, nesta quarta-feira, que o coração de D. Pedro IV pode ser emprestado ao Brasil, mediante garantias de transporte e conservação. Ainda não há datas definidas, mas o autarca refere que a relíquia deverá chegar ao outro lado do Atlântico a tempo de uma cerimónia marcada para o início de Setembro, onde estará presente o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

O coração foi submetido a um exame de mais de cinco horas no passado 31 de Maio e, apesar de o relatório de perícia ainda não estar concluído, a CMP já tem a garantia de que o coração de D. Pedro VI, primeiro imperador do Brasil, poderá ser trasladado temporariamente, “mediante a exigência de transporte em ambiente pressurizado”.

A decisão estava dependente do processo de exame técnico do coração, que foi realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).

O Brasil pediu a Portugal a trasladação do coração de D. Pedro, através do seu embaixador, George Prata, um dos coordenadores das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. O pedido dirigido às entidades guardiãs do coração, a Irmandade de Nossa Senhora da Lapa e a CMP, foi formalizado em Março, por Brasília.

À Agência Lusa, o diplomata da sublinhava a “muito boa vontade” com que o pedido do Brasil estava a ser encarada pelas autoridades portuguesas.