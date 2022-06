Morreu Yves Coppens, um dos paleontólogos que descobriu a Lucy

O paleontólogo francês Yves Coppens morreu esta quarta-feira aos 87 anos. Professor e investigador no Colégio de França, um dos institutos de investigação mais prestigiados, Coppens era um dos paleontólogos presentes em Novembro de 1974 no Norte da Etiópia quando se descobriu o fóssil de Lucy, um australopiteco fêmea com mais de três milhões de anos.

Odile Jacob, que fundou a editora Les Éditions Odile Jacob, anunciou a morte do paleontólogo na rede social Twitter.

Em entrevista ao PÚBLICO, em 2009, Yves Coppens destacava o desenvolvimento do cérebro como diferença fundamental na criação de consciência e que permitiu o salto entre os australopitecos e o Homo habilis: “O desenvolvimento do cérebro, que é a forma de adaptação escolhida por aquela personagem – o Homo habilis –, ​ traz com ele a consciência, o que é realmente extraordinário. Significa que, em vez de saber – como Lucy provavelmente sabia –​, Homo habilis, graças a um bocadinho de córtex a mais, a um punhado de células cerebrais a mais, ele sabe que sabe, como uma espécie de retorno em espelho.”

A descoberta de Lucy, em 1974, é o maior marco da sua carreira enquanto investigador: era um dos responsáveis da equipa que desenterrou o fóssil juntamente com Donald Johanson e Maurice Taieb. Os fósseis deste Australopithecus afarensis representaram as primeiras provas de que os hominíneos com mais de dois milhões de anos já eram bípedes – uma surpresa para os investigadores. Antes desta exploração no Norte da Etiópia, não havia provas do modo de locomoção destes nossos antepassados.

O primeiro hominídeo que Yves Coppens descobriu foi uma década antes, em 1961 no Chade, quando encontrou o Tchadanthropus uxoris com cerca de um milhão de anos – e no mesmo local que o crânio de Toumaï, o hominídeo mais velho da família humana com sete milhões de anos, descoberto no início do século XXI.

A partir dos anos 1960, e sobretudo depois de na década seguinte participar na descoberta de Lucy, recebe várias distinções e nomeações na academia francesa. Em 1980, além de se tornar professor do Museu Nacional de História Natural, é nomeado director do Museu do Homem, um museu etnográfico em Paris (França), onde se pode encontrar uma das mais ricas colecções de fosséis humanos do Paleolítico, há cerca de 2,5 milhões de anos, bem como a Lucy.