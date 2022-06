Estudo internacional detecta metais pesados e microplásticos no mar do Algarve

Metais pesados e microplásticos foram alguns dos poluentes detectados na plataforma continental do Algarve, no âmbito de um estudo internacional liderado pelo investigador Pedro Costa, anunciou a Universidade de Coimbra (UC).

“A presença humana tem deixado uma assinatura poluente na zona costeira do Algarve, com impacto negativo, por exemplo, ao nível da biodiversidade”, afirma Pedro Costa, do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), citado numa nota da UC.

O projecto OnOff, que envolve mais de 20 investigadores, permitiu efectuar “a cronografia dos eventos extremos [como tsunamis e tempestades] e dos efeitos da contaminação humana” nesta zona de Portugal, ao longo dos últimos 12 mil anos.

O estudo “alerta para os impactos da poluição antrópica na plataforma continental do Algarve”, diz o comunicado, segundo o qual “metais pesados e contaminantes orgânicos foram detectados entre Sagres e Portimão”. Os resultados da investigação foram publicados na revista especializada Marine Pollution Bulletin.

“Os dados obtidos parecem indicar que nos anos 1960 se notou um pico de poluição, mas, curiosamente, nos últimos anos, essa poluição parece estar a abrandar ligeiramente, à excepção da zona do rio Arade, devido a descargas regulares que são efectuadas”, revela Pedro Costa, co-autor do artigo científico.

O estudo reporta a presença de “vários poluentes inorgânicos e orgânicos relacionados com a actividade humana, entre os quais diferentes metais pesados e até microplásticos”.

Devido às alterações climáticas, “é expectável que passemos a ter mais eventos de alta energia, quer em precipitação quer em tempestades, o que vai causar fenómenos erosivos mais intensos”.

“Em Portugal, há já uma série de zonas sob pressão, o que significa que este problema vai agudizar-se inevitavelmente. Sempre tivemos poluição, mas com os níveis energéticos destes eventos extremos, fenómenos que seriam de pouca intensidade podem vir a provocar graves consequências negativas e desequilíbrios graves nos sistemas costeiros”, alerta o investigador da FCTUC.

Além da UC, o OnOff integra a Universidade de Lisboa, a Universidade do Algarve, o Instituto Hidrográfico e a Agência Portuguesa do Ambiente, além da Universidade de Aachen (Alemanha) e o Serviço Geológico dos Estados Unidos.O projecto, iniciado em 2018, “visa essencialmente reconstruir integralmente os eventos extremos, como tsunamis e tempestades, e os seus impactos na costa portuguesa, com base em evidências geológicas”.

“Ou seja, procura ir buscar informação aos fundos submarinos para efectuarmos a reconstrução de eventos extremos, quer de tsunamis quer de tempestades ou cheias, e também de fenómenos mais recentes, como os de poluição”, explica Pedro Costa.

Para isso, os cientistas realizaram “uma série de campanhas de mar”, com sondagens submarinas, ao longo da costa do Algarve, recolhendo amostras de água, sedimentos e dados geofísicos entre os 500 e os 30 metros de profundidade.

“Este é o aspecto inovador do projecto, porque mostra um arquivo diferente a que normalmente não se prestava atenção e que permite reconstruir detalhadamente a evolução desta região. A informação obtida no mar é conjugada com os dados obtidos em terra, em zonas lagunares e estuarinas do Algarve”, adianta o líder do projecto.

O OnOff pode apoiar “as autoridades governamentais com dados úteis no planeamento, no ordenamento e também na operacionalização”.

O projecto é financiado com fundos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, da União Europeia e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil.