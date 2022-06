A hiperuniversidade: sonho ou realidade?

Além da produção de conhecimento e do ensino, a missão universitária passou a incluir as atividades de transferência e “aplicação” do conhecimento. Mas parece difícil encontrar um modelo eficiente na resposta a todos esses desafios.

A universidade desempenha hoje diferentes papéis na sociedade com finalidades diferentes e que parecem bem estabelecidas. Por um lado, tem como propósito a produção de conhecimento, devendo expandir esse corpo de forma contínua. Por outro lado, deve também acautelar a transmissão do conhecimento às gerações que se sucedem. E, deve ainda concretizar a valorização social e económica do conhecimento por transferência do mesmo para a sociedade.